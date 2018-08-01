قطر: الادعاء بمنعنا للحج استمرار لتسييس الفريضة

قالت وزارة الأوقاف القطرية (الأربعاء) إن الادعاء بأن دولة قطر حظرت على مواطنيها أداء فريضة الحج هو استمرار لحملة استغلال الفريضة لأغراض سياسية.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الادعاءات لم تتوقف منذ إعلان المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والبحرين منع المواطنين القطريين من دخول أراضيها في 5 يونيو/حزيران 2017م.

وهذا أبرز ما ورد في بيان الوزارة: