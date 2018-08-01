فيديو: بيانات الوفاة تكشف مصير المعتقلين بسجون النظام السوري

على مدى سنوات، ظلت آمنة الخولاني متشبثة بالأمل في أن يكون شقيقاها مجد وعبد الستار على قيد الحياة، رغم انقطاع أخبارهما في سجن للنظام السوري بعد اعتقالهما في أوائل الثورة السورية.

غير أنها علمت في الأسبوع الماضي، من سجلات رسمية نشرت حديثا وحصل عليها أقارب، أن الرجلين توفيا في عام 2013 أي بعد أسابيع فقط من آخر مرة رأتهما الأسرة من خلال سور حديدي أثناء زيارة إلى سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق.

وبعد سنوات من صمت النظام بشأن مصير عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تقول منظمات حقوقية إنهم اختفوا قسريا خلال الحرب، قال سوريون علموا في الآونة الأخيرة بمصير ذويهم إن السلطات بدأت تحديث السجلات لتعترف بوفاة المئات.

سجين من حمص في سجون النظام – مايو 2014.

وقالت منظمات حقوقية وسوريون إن الأسر بدأت في أبريل/نيسان تكتشف بمحض الصدفة ما حدث لأحبائهم، عندما طلبت سجلات من مكاتب السجل المدني.

ومثل تلك السجلات مطلوبة لكثير من الأعمال الإدارية في سوريا، ولذلك كثيرا ما يسعى السوريون لاستخراجها، وفي هذه المرة فقط لم تكن المعلومات ما يتوقعونه، وإنما ما كانوا يخشونه طويلا.

وانتشرت الأنباء عن أن السلطات بدأت تعترف بالوفيات وأقبل المزيد من الناس على مكاتب التسجيل للحصول على معلومات.

وكان النظام السوري نفى العام الماضي تقريرا لمنظمة العفو الدولية يقول إنه تم تنفيذ حملة إعدام جماعي في سجن صيدنايا، ووصفت الحكومة التقرير بأنه لا يمت بصلة إلى الحقيقة.

في سجلات النظام …موعد الوفاة العاشرة مساء

وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي توثق مجريات الحرب من خارج سوريا 532 حالة اختفاء قسري لأشخاص أُدرجت أسماؤهم ضمن المتوفين في السجلات الرسمية في الأشهر الأخيرة دون إبلاغ ذويهم مسبقا بوفاتهم.

وقدّر أنور البني محامي حقوق الإنسان في المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية- مقره برلين- عدد المختفين بأنه أكبر من ذلك بكثير، ووثق البني حتى الآن ثلاثة آلاف اسم بناء على مصادر من داخل سوريا ووصف ذلك بأنه "قمة جبل الجليد".

الموفد الأممي لسوريا دي مستورا مع أسر المفقودين – جنيف 23 فبراير

وتقول فدوى محمود وهي لاجئة في ألمانيا تبلغ من العمر 63 عاما وقامت بإنشاء جماعة (عائلات من أجل الحرية) التي تقوم بحملات بالإنابة عن السوريين المختفين والمعتقلين، إن المراجعين لملفات "السجل المدني" يصابون بالصدمة عند معرفة مصير المفقودين والمختفين منذ بدايات الثورة، وتنتظر فدوى نفسها معرفة مصير زوجها وابنها المعتقلين في 2012.

وكثير من بيانات الوفاة في السجلات التي تم تحديثها لنشطاء اعتقلوا في بدايات الثورة السورية في 2011 و2012.. وجاء كثيرون من هؤلاء من ضاحية داريا بدمشق التي كانت أحد المراكز الأولى في الانتفاضة، حيث سيطر النظام عليها من مقاتلي المعارضة في 2016 بعد حصار استمر سنوات.

وقالت آمنة الخولاني، إن الوثيقة لا تذكر بالطبع أنهم ماتوا في السجن، وأضافت "وصلنا بإخراج القيد أو بيان الوفاة تاريخ الوفاة بالساعة وباليوم طبعا التاريخ واحد … معظم شباب داريا اللي كان واصل لأهلهم خبر استشهادهم تأكد الآن لأن معظمهم استشهدوا الساعة العاشرة مساء في 15 يناير 2013 …ما بينكتب سبب وفاة ".

وقالت إن أشقاءها شاركوا بالحراك السلمي المظاهرات …شاركوا بتوزيع الورود والمياه للعساكر والجنود …كان مطلبهم الحرية، الكرامة ودولة مواطنة ".

وقالت آمنة إن المحتج إسلام الدباس صديق عبد الستار توفي أيضا في ذلك اليوم. وتوفي في نفس اليوم أيضا يحيى الشوربجي الناشط المعروف في داريا حسبما قالت أسرته التي تعيش خارج سوريا حاليا لرويترز.

ودفع عدد من تم تسجيل وفاتهم في نفس اليوم من سكان داريا ذويهم إلى استنتاج أنه تم إعدامهم معا.

العدالة المطلوبة والخوف المستمر:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت ما لا يقل عن 85 ألف و (85036 حالة) اختفاء قسري في أنحاء سوريا منذ بدء الحرب.

وأضافت أن من المعتقد أن أجهزة الأمن التابعة للنظام خطفت نحو 90% منهم والباقي خطفتهم فصائل تعمل في الحرب في سوريا والتي يشارك فيها أكثر من طرف.

وتسارعت وتيرة الانتصارات التي تحققها قوات النظام السوري هذا العام بدعم من روسيا وإيران وأصبحت المعارضة المسلحة لا تمثل حاليا أي تهديد عسكري لحكمه.