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سياسة

سوريا.. المعارضة تشكل أكبر كيان عسكري ضد النظام

1/8/2018

انضمت 3 فصائل عسكرية تابعة للجيش السوري الحر، إلى الجبهة الوطنية للتحرير، ليشكلوا بذلك أكبر كيان عسكري معارض لنظام بشار الأسد.

هذه أبرز التطورات:
  • في بيان على صفحة الجبهة على تويتر أفاد أن فصائل؛ جبهة تحرير سوريا، وجيش الأحرار، وصقور الشام انضمت للجبهة الوطنية للتحرير، التابعة للجيش السوري الحر.
  • الجبهة الجديدة تشكل أكبر فصيل مسلح معارض في محافظتي حماة (وسط) وإدلب شمال غربي البلاد وقوامه قرابة 100 ألف مقاتل.
  • وكالة الأناضول نقلت عن مصادر أن الهدف من انضمام الفصائل المذكورة لجبهة التحرير الوطنية هو توحيد فصائل الجيش السوري الحر تحت سقف واحد.
  • تواصل الجبهة الوطنية للتحرير أنشطتها بقيادة القائد الحالي للجبهة فضل الله الحجي.
  • فصائل؛ فيلق الشام، وجيش النصر وجيش إدلب الحر، والفرقة الساحلية الأولى، والفرقة الساحلية الثانية، والفرقة الأولى، والجيش الثاني، وجيش النخبة، وشهداء داريا الإسلام، ولواء الحرية، والفرقة 23 كانت قد انضمت إلى جبهة التحرير الوطنية أواخر مايو/ أيار الماضي.
  • حركتا أحرار الشام الإسلامية ونور الدين الزنكي، انضمتا في فبراير/ شباط الماضي إلى جبهة تحرير سوريا.
  • الجبهة الوطنية للتحرير تناضل ضد النظام السوري في محافظتي إدلب شمال غربي البلاد وشمالي محافظة حماة (وسط).
  • مع انضمام الفصال الجديدة فإن الجبهة أصبحت تضم في بنيتها حوالي 100 ألف مقاتل، لتكون أكبر كيان عسكري يقاتل ضد النظام حاليا. 
المصدر : الأناضول
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