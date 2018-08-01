سوريا.. المعارضة تشكل أكبر كيان عسكري ضد النظام

انضمت 3 فصائل عسكرية تابعة للجيش السوري الحر، إلى الجبهة الوطنية للتحرير، ليشكلوا بذلك أكبر كيان عسكري معارض لنظام بشار الأسد.

هذه أبرز التطورات: