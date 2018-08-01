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سياسة

زيمبابوي: تصاعد العنف مع رفض المعارضة نتائج الانتخابات

شهود عيان: جنود من الجيش قتلوا أحد المتظاهرين
شهود عيان: جنود من الجيش قتلوا أحد المتظاهرين
1/8/2018

قتل متظاهرة على الأقل وتصاعدت أعمال العنف في زيمبابوي (الأربعاء) احتجاجا على النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات التي أجريت هذا الأسبوع.

وهذه أبرز التطورات:
  • جرت مواجهات في العاصمة هراري بين أنصار المعارضة وقوات الأمن بعد إعلان لجنة الانتخابات فوز الحزب الحاكم.
  • نقلت وكالات الأبناء عن شهود عيان أن جنودا من الجيش قتلوا شخصا بالرصاص.
  • استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولة لتفريق حشد تجمع أمام مقر للجنة الانتخابات.
  • رد المتظاهرون على قوات الأمن برشقهم بالحجارة، وأحرقوا إطارات السيارات.
  • لجنة الانتخابات أعلنت فوز حزب الجبهة الوطنية بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت الاثنين الماضي.
  • أظهرت نتائج لجنة الانتخابات أن حزب الجبهة الوطنية الحاكم حصل على 144 مقعدا مقابل 61 مقعدا لحركة التغيير الديمقراطي المعارض.
  • رئيس البلاد إيمرسون مناغاغوا يتزعم حزب الجبهة الوطنية الحاكم للبلاد منذ 1980.
  • رئيس حزب حركة التغير الديمقراطي قال إن لجنة الانتخابات بإعلانها النتائج البرلمانية أولا تهدف لتمهيد شعب زيمبابوي لفوز منانغاغوا.
  • شاميسا أضاف أن هذه الاستراتيجية تعني إعداد زيمبابوي لتقبل النتائج الرئاسية المزيفة.
  • زعيم المعارضة قال إنهم حصلوا على أصوات أكبر مما حصل عليه (منانغاغوا).
  • شاميسا قال إنه لن يقبل بنتيجة الانتخابات، مؤكدا فوزه بأصوات الشعب، وأنهم سيدافعون عنها.
  • دار التنافس في الانتخابات الرئاسية بين الرئيس منانغاغوا (75 عاما) زعيم حركة التغيير الديمقراطي نلسون شاميسا (40 عاما).
  • نتائج لجنة الانتخابات تعني الحزب الحاكم حصل على أغلبية ثلثي المقاعد التي تؤهله لتغيير الدستور إذا أراد.

 

المصدر : وكالات
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