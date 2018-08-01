زيمبابوي: تصاعد العنف مع رفض المعارضة نتائج الانتخابات

قتل متظاهرة على الأقل وتصاعدت أعمال العنف في زيمبابوي (الأربعاء) احتجاجا على النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات التي أجريت هذا الأسبوع.

وهذه أبرز التطورات: