ذي إنترسبت: تيلرسون منع مخططا سعوديا إماراتيا لغزو قطر

قال موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي إن السعودية والإمارات خططتا لغزو قطر الصيف الماضي، وإن جهود وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون لوقف هذا المخطط ربما تكون قد كلفته منصبه.

وقال الموقع في تقرير (الأربعاء) إنه علم من مصدر بالاستخبارات الأمريكية ومسؤولين سابقين في وزارة الخارجية الأمريكية بجهود تيلرسون لمنع تنفيذ مخطط تقوده السعودية وتدعمه الإمارات لغزو قطر في صيف 2017، وإن تدخل تيلرسون أدى إلى إثارة حنق الرياض وأبو ظبي تجاه تيلرسون وإن هذا ربما لعب دورا في الإطاحة به من منصبه.

وهذه أبرز النقاط التي وردت في تقرير ذي إنترسبت:

عقب بدء حصار قطر في يونيو/حزيران 2017 أجرى تيلرسون اتصالات مكثفة مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير حثهم فيها على عدم مهاجمة قطر أو تصعيد الأعمال العدائية مع الدوحة، حسبما نقلت إنترسبت عن المصادر بالمخابرات والخارجية الأمريكية.

اكتشفت عناصر من الاستخبارات القطرية داخل السعودية مخطط الغزو أوائل صيف العام الماضي، وقد جاء تحرك تيلرسون بعدما أبلغه القطريون بمخطط الغزو، كما أبلغوا به السفارة الأمريكية في الدوحة. وقد أكدت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بعد هذا بشهور وجود هذا المخطط.

طلب تيلرسون من وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الاتصال بنظيره السعودي لتوضيح مخاطر هذا الغزو.

أدت الضغوط التي مارسها تيلرسون إلى تراجع محمد بن سلمان عن مخطط الغزو، خشية أن يؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الأمريكية السعودية طويلة الأمد.

تدخل تيلرسون أغضب محمد بن زايد، ولي عهد إمارة أبو ظبي، وفقا لما قاله المصدر بالمخابرات الأمريكية ومصدر مقرب من الأسرة الحاكمة في الإمارات، رفض الإفصاح عن هويته خوفا على سلامته.

تفاصيل المخطط:

وتضمن المخطط، الذي أعده وليا العهد في السعودية والإمارات، وكان على بعد أسابيع من تنفيذه، قيام قوات برية سعودية بدخول المعبر الحدودي السعودي إلى داخل قطر، والتقدم نحو 100 كيلومتر نحو العاصمة القطرية، بدعم إماراتي، ثم السيطرة على العاصمة القطرية الدوحة بعد تجاوز قاعدة العيديد الجوية الأمريكية، التي تضم نحو 10 آلاف جندي أمريكي.

قال موقع "ذي إنترسبت" إن خطة الغزو تثير تساؤلات حول "مساعي التدخل" لدى السعودية والإمارات، وهما حليفان مقربان لواشنطن ومن أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية.

وأشار الموقع إلى أن البلدين أظهرا في السنوات الأخيرة رغبة في استخدام القوة العسكرية لإعادة تشكيل السياسة في منطقة الخليج، وهو ما تبدى في تدخلهما في البحرين لقمع الانتفاضة الشعبية عام 2011 ودورهما في الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من 3 سنوات.

إقالة تيلرسون: