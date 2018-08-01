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سياسة

ترمب يطالب بوقف التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير عدله جيف سيشنز
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير عدله جيف سيشنز
1/8/2018

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) وزير العدل جيف سيشنز وضع حد للتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وهذه أبرز التطورات:
  • ترمب في تغريدة على تويتر قال إن التحقيق يصطدم بتعارض مصالح لدى المدعي الخاص روبرت مولر، كما يتلاعب به خصومه السياسيين.
  • وجه ترمب خطابه لوزير العدل "أوقف حملة الملاحقات المزيفة هذه حالا، قبل أن تلطخ بلادنا أكثر".
  • يحقق مولر حول تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق ترمب الانتخابي في 2016.
  • يندد ترمب بالتحقيق خصوصا بعد توجيه الاتهام الى أربعة أشخاص من فريقه حول جنح ليست مرتبطة بشكل مباشر مع أي تواطؤ.
  • بدأت محاكمة رئيس حملة ترمب السابق بول مانافورت (الثلاثاء) حول تهم بالاحتيال وغسيل الأموال.
  • ممثلو الادعاء اتهموا بول مانافورت بأنه متهرب من الضرائب واستخدم حسابات سرية في الخارج.
  • جدد ترمب انتقاداته لمانافورت قائلا إنه عمل لديه لفترة قصيرة، مشددا على أنه لا علاقة للاتهامات القديمة بالتواطؤ.
  • تؤكد تغريدات ترمب أنه بات يشن حملة مباشرة ضد مولر.
  • وزير العدل جيف سيشنز لا يتمتع بالصلاحية للتدخل في التحقيق حول التواطؤ، لأنه كان ضمن حملة ترامب الانتخابية وانسحب من التحقيق وسلم صلاحيته في التحقيق إلى نائبه رود روزنستين.
المصدر : فرانس برس
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