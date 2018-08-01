البث الحي
سياسة

تركيا تندد بقرار العقوبات الأمريكية وتتوعد بالرد

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
1/8/2018

نددت وزارة الخارجية التركية بشدة بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيرين تركيين بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون، وتعهدت بالرد على موقف واشنطن الذي وصفته بالعدائي.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بالقضية:
  • وزارة الخارجية التركية أكدت في بيان (الأربعاء) أن قرار العقوبات الأمريكية سيلحق ضررا كبيرا بجهود إعادة العلاقات بين البلدين.
  • الخارجية التركية دعت الحكومة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها الخاطئ.
  • جاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون.
  • المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقاله في 2016 ثم احتجازه.
  • وزير الخزانة الأنريكي ستيفن منوتشين قال في بيان لاحق تضمن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية: "الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة".
  • جاء ذلك بعدما رفضت محكمة تركية الثلاثاء التماس برانسون لرفع الإقامة الجبرية عنه خلال محاكمته بتهم الإرهاب.
  • تركيا تتهم برانسون بمساعدة حركة كولن التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة الانقلاب العسكري قبل عامين.
  • ساندرز ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن برانسون.
  • المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت قالت (الأربعاء) إن بومبيو يعتزم لقاء نظيره التركي على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) هذا الأسبوع في سنغافورة.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)