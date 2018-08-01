تركيا تندد بقرار العقوبات الأمريكية وتتوعد بالرد

نددت وزارة الخارجية التركية بشدة بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيرين تركيين بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون، وتعهدت بالرد على موقف واشنطن الذي وصفته بالعدائي.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بالقضية: