انتقادات لاعتقال السعودية ناشطات في حقوق المرأة

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش (الأربعاء) قيام السلطات السعودية باعتقال ناشطتين أخريين في مجال حقوق المرأة ضمن حملة حكومية على النشطاء وعلماء الدين والصحفيين.

وذكرت المنظمة أن السلطات اعتقلت سمر بدوي ونسيمة السادة خلال اليومين الأخيرين.

وقال رايتس ووتش إن سمر بدوي، الحاصلة على "الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة" الأمريكية لعام 2012، تشتهر بتحدي نظام ولاية الرجل في السعودية، كما كانت إحدى أوائل النساء اللواتي طالبن السلطات السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وكذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية.

أما نسيمة السادة، وهي من مدينة القطيف الساحلية، فقد عملت في حملة طويلة من أجل إلغاء نظام ولاية الأمر ورفع حظر القيادة. وكانت مرشحة في الانتخابات المحلية لعام 2015، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها للنساء بالترشح، لكن السلطات أزالت اسمها من بطاقة الاقتراع، ما منعها في النهاية من الترشح.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يشير اعتقال سمر بدوي ونسيمة السادة إلى أن السلطات السعودية ترى أي معارضة سلمية، سابقة أو حالية، تهديدا لحكمها الاستبدادي".

وأضافت ويتسن: "بعد الاعتقالات التعسفية الأخيرة لرجال أعمال وناشطات حقوق المرأة وعلماء الدين الإصلاحيين، على حلفاء وشركاء السعودية التساؤل حول المعنى الحقيقي للإصلاح في بلد يتجاهل سيادة القانون".

وجرى استهداف أكثر من 12 ناشطة حقوقية منذ مايو/أيار. ومعظمهن شاركن في حملات من أجل حق المرأة في القيادة وإنهاء العمل بنظام "ولي الأمر".

وتتعارض الاعتقالات مع الصورة التقدمية التي تحاول الحكومة السعودية الظهور بها هذا العام تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقامت السلطات السعودية، بتكثيف الاعتقالات ضد المعارضين والناشطين منذ أوائل 2017. مع تصاعد الاعتقالات. وكانت سمر بدوي ونسيمة السادة، مثل غيرهما من نشطاء حقوق المرأة الذين اعتقلوا مؤخرا، التزمتا الصمت في وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من المنابر العامة.