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سياسة

العفو الدولية: حكومة معادية تحاول التجسس علينا

1/8/2018

أعلنت منظمة العفو الدولية (الأربعاء) أنها تعرضت لمحاولة تجسس من قبل حكومة "معادية لنشاطها".

وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان أن محاولة التجسس جاءت عبر توجيه رسالة "مشبوهة" باللغة العربية على تطبيق "واتس آب".

وهذه أبرز التطورات:
  • العفو الدولية قالت إن النص المرسل إلى أحد موظفي المنظمة تضمّن رابطا وبالضغط عليه سيكون برنامج مراقبة طورته شركة تتخذ من إسرائيل مقرا لها.
  • الرسالة دعت المنظمة الحقوقية لحضور احتجاج مزعوم خارج السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن.
  • محاولة التجسس جاءت خلال أسبوع كانت تنظم فيه المنظمة حملات من أجل الإفراج عن 6من ناشطات حقوق المرأة المحتجزات في السعودية.
  • المنظمة تشبته في أنها محاولة متعمدة للتجسس على موظفيها من قبل إحدى الحكومات المعادية لنشاطها.
  • لم تسم منظمة العفو الدولية الحكومة التي حاولت التجسس عليها.
  • تعرضت السعودية لانتقادات عديدة من منظمة العفو ومنظمات حقوقية أخرى على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان.
  • منظمة العفو أعربت عن قلقها من إمكانية استخدام هذه التقنية للتجسس على الناشطين في بلدان مثل كينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية والمجر، بالإضافة إلى دول الخليج.
المصدر : فرانس برس
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