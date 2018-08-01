العفو الدولية: حكومة معادية تحاول التجسس علينا

أعلنت منظمة العفو الدولية (الأربعاء) أنها تعرضت لمحاولة تجسس من قبل حكومة "معادية لنشاطها".

وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان أن محاولة التجسس جاءت عبر توجيه رسالة "مشبوهة" باللغة العربية على تطبيق "واتس آب".

وهذه أبرز التطورات: