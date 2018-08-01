الحوثيون يوقفون الهجمات في البحر الأحمر لأسبوعين

قال الحوثيون إنهم سيوقفون الهجمات من جانب واحد في البحر الأحمر لمدة أسبوعين بعد أيام من تعليق السعودية صادرات النفط عبر مضيق باب المندب في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

وقال محمد علي الحوثي "رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين" في بيان إن إيقاف العمليات العسكرية البحرية سيكون لمدة محددة قابلة للتمديد ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل التحالف السعودي والإماراتي.

وقالت وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون في بيان في وقت لاحق الثلاثاء إن الحركة ستوقف العمليات البحرية لأسبوعين بدءا من "الساعة الثانية عشر مساء الثلاثاء 31 يوليو/تموز.

ونقل البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مسؤول بوزارة الدفاع ترحيبه "بأي مبادرة تدعو إلى حقن الدماء ووقف العدوان على اليمن".

وكانت السعودية، علقت شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بعد أن هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين الأسبوع الماضي.

وقال التحالف السعودي الإماراتي، في هذا الصدد" إن جماعة الحوثي استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر مما تسبب في أضرار بسيطة.

وتقود السعودية منذ ثلاث سنوات تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في اليمن والذين سيطروا على معظم أنحاء شمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء وأبعدوا الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية عام 2014.

ويقول التحالف إن أحد المبررات الرئيسية لتدخله في اليمن هو حماية مسارات الشحن البحري في البحر الأحمر حيث يمر نفط الشرق الأوسط والسلع الآسيوية إلى أوربا عبر قناة السويس. وذكر التحالف أنه أحبط هجمات سابقة في البحر الأحمر خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وقاد التحالف حملة شملت شن آلاف الضربات الجوية وفرض قيود على الواردات إلى اليمن ما أدى لتدهور الأوضاع في البلاد، وتقول الأمم المتحدة إنه ربما يكون أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.