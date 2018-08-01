البث الحي
سياسة

اغتيال 3 صحفيين روس في أفريقيا الوسطى

صورة متداولة لأورهان جمال، أحد الصحفيين القتلى
صورة متداولة لأورهان جمال، أحد الصحفيين القتلى
1/8/2018

قالت مؤسسة إخبارية إلكترونية روسية، الثلاثاء، إن ثلاثة صحفيين روسا قتلوا في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال ما وصفته السلطات المحلية بكمين نصبه لهم مهاجمون مجهولون.

وقالت مؤسسة (إنفيستغيشن كونترول سنتر) الإخبارية الروسية على فيسبوك إن هؤلاء الصحفيين الثلاثة كانوا في مهمة في جمهورية أفريقيا الوسطى. وعرفتهم على أنهم أورهان جمال وألكسندر راستورجوييف وكيريل رادشينكو.

وأشار بيان وزارة الخارجية الروسية إلى أن "السفارة الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، للأسف، لم يتم إعلامها بوجود صحفيين روس في هذا البلد"، مضيفا أن موسكو تريد "تحديد الظروف الدقيقة لوفاة المواطنين الروس وتنظيم عملية إعادة جثثهم إلى بلادهم".

وقالت المؤسسة إن الصحفيين كانوا يجرون تحقيقا بشأن أنشطة ما يطلق عليها اسم مجموعة فاجنر وهي منظمة لمتعاقدين عسكريين من جهات خاصة قامت، بمهام قتالية سرية باسم الكرملين في شرق أوكرانيا وسوريا، وذلك حسبما قال أشخاص على صلة بالمجموعة لرويترز.

وذكرت وسائل إعلام محلية ودولية أن فاجنر تعمل في أفريقيا الوسطى منذ تسليم روسيا أسلحة خفيفة لقوات الأمن هناك هذا العام وإرسالها مئات من المدربين العسكريين والمدنيين لتدريبها.

ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة هذه التقارير. وتنفي السلطات الروسية تنفيذ المتعاقدين من جماعة فاجنر أوامرها.

وكان هنري ديبيلي رئيس بلدية سيبوت الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال شرقي العاصمة بانغي قد قال إن الصحفيين قُتلوا يوم الإثنين. ونجا سائقهم.

وقال "وفقا لما قاله السائق، عندما كانوا على بعد 23 كيلومترا من سيبوت.. خرج رجال مسلحون من الأدغال وأطلقوا النار على السيارة. قُتل الصحفيون الثلاثة على الفور".

المصدر : الفرنسية + رويترز
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)