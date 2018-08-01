اتهام رئيس حملة ترمب السابق بالكذب والتهرب الضريبي

اتهم ممثلو ادعاء، بول مانافورت الذي كان يوما ما رئيسا لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانتخابية، بأنه متهرب من الضرائب واستخدم حسابات سرية في الخارج.

وصوّر ممثلو الادعاء بول مانافورت، بأنه متهرب من الضرائب واستخدم حسابات سرية في الخارج لإخفاء عشرات الملايين من الدولارات من عمله السياسي في أوكرانيا، وذلك في أول محاكمة ضمن تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وقال مدع في البيان الافتتاحي للحكومة في المحاكمة بمحكمة اتحادية بفرجينيا إن مانافورت عاش حياة الترف والبذخ، فاشترى منازل وسيارات باهظة الثمن وأنفق أكثر من نصف مليون دولار على "ملابس راقية" و21 ألف دولار لاقتناء ساعة.

وأضاف "أوزو أسوني" عضو فريق مولر الذي يبحث في احتمال وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترمب في 2016 "رجل في هذه القاعة ظنّ أنه فوق القانون، فلم يدفع ضرائب ولا قانونا للبنوك".

الادعاء: مانافورت عاش حياة الترف والبذخ

وفي وصفه لـ18 تهمة التي يواجهها مانافورت، قال أسوني إن معاون ترمب السابق لم يدفع ضرائب على جانب كبير من الستين مليون دولار التي جناها من العمل لحساب ساسة موالين لروسيا في أوكرانيا، وأخفى دخله في شبكة من 30 حسابا مصرفيا خارجيا، وكذّب على البنوك الأمريكية لاقتراض ملايين الدولارات بعد أن نفدت أمواله من أوكرانيا.

وأضاف "كل هذه التهم تُختزل إلى قضية بسيطة واحدة "أن بول مانافورت كذّب".

دفاع مانافورت يرسم صورة مغايرة:

أما توماس زينل محامي مانافورت فرسم صورة مغايرة تماما لموكله، إذ وصفه "بالمستشار السياسي الناجح" لمدة 40 عاما الذي ترك إدارة الشؤون اليومية لشركته لمعاونه السابق ريك غيتس، الذي خانه.

وأوضح زينل أن القدح في مصداقية غيتس، الذي أقرّ بالذنب في فبراير شباط ووافق على التعاون مع تحقيق مولر، سيكون بندا رئيسا في الدفاع.

وقال زينل أن ريك غيتس لم يكن صادقا مع المحاسبين الذين أعدوا إقرارات مانافورت الضريبية وأبقى اسم موكله على الحسابات الخارجية لإخفاء مؤامرة الابتزاز.

وأقر معاونان آخران، إلى جانب غيتس، بالذنب ويتعاونون مع مولر في تحقيقه.

وتباين رد فعل الرئيس الأمريكي دونال ترمب بين إبداء التعاطف مع مانافورت ومحاولة النأي بنفسه عنه. وأدار مانافورت حملة ترامب الرئاسية لثلاثة شهور وحضر اجتماعا في يونيو حزيران 2016 في برج ترمب مع الروس، ويتعامل معه مولر باعتباره نقطة محورية في تحقيقه بشأن احتمال التواطؤ بين الحملة والكرملين.

ومن شأن إدانة مانافورت أن تعطي دفعة لمولر الذي وجّه اتهامات أو استطاع الحصول على الإقرار بالذنب من 32 شخصا وثلاث شركات منذ أن بدأ التحقيق قبل 14 شهرا.. أما براءته فستدعم مساعي ترمب – الذي ينفي أي تواطؤ مع روسيا- لتصوير التحقيق بأنه "حملة ملاحقة" وإهدار للوقت والموارد.

وستعقب محاكمة فرجينيا محاكمة ثانية في واشنطن في سبتمبر أيلول يواجه فيها مانافورت تهم غسل أموال والتقاعس عن تسجيل بياناته كوكيل لجهة أجنبية ومحاولة التأثير على شهود.