مصر تلقي القبض على رئيس مصلحة الجمارك بتهمة تقاضي رشاوى

قالت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الاثنين إن السلطات المصرية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم للاشتباه في تقاضيه رشاوى.

وقالت الهيئة، المسؤولة عن مراقبة أداء المؤسسات والهيئات الحكومية، في بيان إن الرشاوى كانت مقابل "تهريب بضائع محظور استيرادها، من دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها".

ولم يحدد البيان البضائع المهربة أو قيمة الرشاوى.

وقال البيان إن عبد العظيم "وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة على بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين".

وأضاف البيان أن قضيته ستحال إلى النائب العام.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أحالت للنيابة العامة قضايا فساد بحق أفراد في مجال التجارة والسلع، بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومسؤولون آخرون بوزارة التموين.

وتم تعيين جمال عبد العظيم رئيسا لمصلحة الجمارك قبل شهرين في مايو/أيار الماضي، وكان قبل ذلك رئيسا للإدارة المركزية لجمارك ميناء بورسعيد شمالي البلاد.

وتحتل مصر المركز 117 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية ويتضمن في الإجمالي 180 دولة.