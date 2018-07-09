فيديو: أردوغان يقدم أعضاء حكومته في مؤتمر صحفي

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعضاء حكومته في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة عقب تنصيبه رئيسا للبلاد.
وجاءت تشكيلة الحكومة التركية كالتالي:-
- فؤاد أقطاي نائبًا للرئيس
- مولود تشاوش أوغلو وزيرا للخارجية
- خلوصي أكار وزيرا للدفاع
- عبد الحميد غُل وزيرا للعدل
- زهراء زمرّد سلجوق وزيرةً للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية
- مراد قوروم وزيرا للبيئة والتطوير العمراني
- فاتح دونماز، وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية
- محمد قصاب أوغلو وزيرا للشباب والرياضة
- سليمان صويلو، وزيرا للداخلية
- محمد أرصوي، وزيرا للثقافة والسياحة
- ضياء سلجوق وزيرًا للتربية
- براءت ألبيرق وزيرا للخزانة والمالية
- فخر الدين قوجة وزيرا للصحة
- مصطفى ورانك، وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا
- بكر باك دميرلي، وزيرًا للزراعة والغابات
- روهصار بكجان وزيرة للتجارة
- جاهد طوران وزيرا للنقل والبنى التحتية