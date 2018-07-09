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سياسة|تركيا

فيديو: أردوغان يقدم أعضاء حكومته في مؤتمر صحفي

9/7/2018

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعضاء حكومته في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة عقب تنصيبه رئيسا للبلاد.

وجاءت تشكيلة الحكومة التركية كالتالي:-
  • فؤاد أقطاي نائبًا للرئيس
  • مولود تشاوش أوغلو وزيرا للخارجية
  • خلوصي أكار وزيرا للدفاع
  • عبد الحميد غُل وزيرا للعدل
  • زهراء زمرّد سلجوق وزيرةً للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية
  • مراد قوروم وزيرا للبيئة والتطوير العمراني
  • فاتح دونماز، وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية
  • محمد قصاب أوغلو وزيرا للشباب والرياضة
  • سليمان صويلو، وزيرا للداخلية
  • محمد أرصوي، وزيرا للثقافة والسياحة
  • ضياء سلجوق وزيرًا للتربية
  • براءت ألبيرق وزيرا للخزانة والمالية
  • فخر الدين قوجة وزيرا للصحة
  • مصطفى ورانك، وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا
  • بكر باك دميرلي، وزيرًا للزراعة والغابات
  • روهصار بكجان وزيرة للتجارة
  • جاهد طوران وزيرا للنقل والبنى التحتية
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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