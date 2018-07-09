شاهد: الطفلة السورية صاحبة الأرجل البلاستيكية تمشي أولى خطواتها في تركيا

حصلت طفلة سورية من حلب، تبلغ من العمر ثماني سنوات ولدت بدون أرجل، على أطراف صناعية جديدة في تركيا بعد انتشار قصتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وولدت الطفلة مايا المرعي، بدون أرجل، واضطر والدها للاستعانة بعبوات بلاستيكية فارغة وعلب التونة وأقمشة لصنع أطراف صناعية مؤقتة تساعدها على المشي.

وكانت "الجزيرة مباشر" أول من سلط الضوء على معاناة الطفلة مايا. وانتشرت صورها والحديث عن محنتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج #مايا_محمد_المرعي.

ودفعت قصة الطفلة ومعاناتها أحد اختصاصيي الأطراف الصناعية بمركز طبي في تركيا للتواصل مع الهلال الأحمر التركي، لتقديم المساعدة للطفلة.

وتكفل الهلال الأحمر التركي بإخراج الطفلة من سوريا ونقلها برفقة والدها -الذي يشاركها نفس الإعاقة- من مخيم للنازحين في ريف إدلب إلى إسطنبول للعلاج والحصول على أطراف صناعية جديدة.

ونزحت مايا وعائلتها إلى مخيم إدلب للنازحين فرارًا من المعارك في حلب، وعاشت مع أسرتها في خيمة لا تقي حر الصيف أو برد الشتاء في أوضاع إنسانية مزرية.