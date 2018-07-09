شاهد: أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتركيا

أدى رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان رئيسا لتركيا، لتنتقل البلاد رسميا إلى النظام الرئاسي.

وقال أردوغان في مراسم بالبرلمان في أنقرة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "بصفتي الرئيس، أقسم بشرفي أمام الشعب التركي العظيم والتاريخ أن أعمل كل ما بوسعي لحماية وتمجيد وتكريم جمهورية تركيا وأداء الواجبات التي اضطلعت بها بنزاهة".

وخلال خروجه من البرلمان، أدلى أردوغان بتصريح مقتضب للصحفيين، وعد فيه الشعب التركي بمستقبل أفضل.

كما تعهد الرئيس التركي"بمواصلة العمل على إعلاء شأن الدولة التركية وتوطيد أواصر الأخوة والوحدة ونمو البلاد".

وعقب أداء اليمين، توجه الرئيس التركي إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الدولة التركية الحديثة، ووضع على قبره إكليلا من الزهور.