إثيوبيا وإرتريا تعلنان انتهاء حالة الحرب بينهما

قال وزير الإعلام الإرتري يماني جبر ميسكيل، إن زعيمي إثيوبيا وإرتريا وقعا "إعلان مشترك للسلام والصداقة"، الإثنين، بعد يوم من قمة تاريخية أذنت ببدء تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقات الموقعة مع إثيوبيا تعني رسميًا إنهاء حالة الحرب بين البلدين.

وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر" أرفق بها صورة للزعيمين يجلسان إلى طاولة أمام علمي إثيوبيا وإرتريا "تم توقيع الاتفاقية التي تضم خمسة محاور صباح اليوم في مقر الرئاسة من قبل الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد".

وأعلنت إثيوبيا وإرتريا، أمس الأحد، التوصل لاتفاق بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين "بشكل كامل"، وذلك بعد فترة طويلة من الخصومة.

واتفق الطرفان على تطبيع كامل للعلاقات، وفتح السفارات واستئناف الرحلات الجوية واستخدام الموانئ.

واستقلت إرتريا عن إثيوبيا عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود لكن صراعًا حدوديا حول بلدة بادمي اندلع مجددًا بينهما عام 1998، حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين.

وشهدت الجزائر، في ديسمبر/ كانون الأول 2000، توقيع اتفاقية سلام بين البلدين، أنهت الحرب الحدودية.

والشهر الماضي أعلنت إثيوبيا التزامها بتنفيذ كامل الاتفاقية وترسيم الحدود مع إرتريا.