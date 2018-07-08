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سياسة|تونس

مقتل 6 من قوات الشرطة التونسية في "هجوم إرهابي"

قوات الحرس الوطني التونسي (أرشيفية)
قوات الحرس الوطني التونسي (أرشيفية)
8/7/2018

قالت وزارة الداخلية التونسية إن ستة من قوات الحرس الوطني لقوا حتفهم (الأحد) في "هجوم إرهابي" غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر في أكبر هجوم من نوعه منذ 2016.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها تفاصيل ما جرى في الهجوم، جاء فيه:
  • دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان على الشريط الحدودي التونسي الجزائري تعرضت إلى كمين تمثّل في زرع عبوة ناسفة أسفر عن استشهاد ستة من عناصر الأمن.

  • مسؤولون في مستشفى جندوبة قالوا إن ستة جثث لقوات الحراس وصلت للمستشفى إضافة لثلاثة مصابين بينهم إثنان حالتهما مستقرة بعد إجراء عمليات جراحية.

  • الهجوم وقع الساعة 11,45 بالتوقيت المحلي.
  • الكمين نصبته مجموعة "إرهابية" قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا.
  • المجموعة الإرهابية فتحت النار على الأمنيين بعد "انفجار لغم" فيهم.
  • تتم الأن عمليات تمشيط بحثا عن "الإرهابيين".
خلفيات:
  • العملية هي الأولى في تونس منذ الهجوم الذي استهدف في مارس/أذار 2016 مدينة بن قردان (جنوب) عندما هاجم مسلحون مقرات أمنية، وتسب وقتها بمقتل 13 عنصرا من القوى الامنية وسبعة مدنيين، في حين قتل 55 مسلحا على الأقل.
  • في نهاية 2015 قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجر مهاجم حافلتهم.
  • حالة الطوارئ لا تزال سارية في تونس منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015، عندما استهدفت اعتداءات متحف باردو في العاصمة وفندقا في سوسة مخلفة ستين قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبيا.
  • الحادثة تأتي بينما تستعد تونس لموسم سياحي تتوقع السلطات ان يسجل "نهوضا فعليا" بالقطاع.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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