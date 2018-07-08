مقتل 6 من قوات الشرطة التونسية في "هجوم إرهابي"

قالت وزارة الداخلية التونسية إن ستة من قوات الحرس الوطني لقوا حتفهم (الأحد) في "هجوم إرهابي" غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر في أكبر هجوم من نوعه منذ 2016.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها تفاصيل ما جرى في الهجوم، جاء فيه:

دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان على الشريط الحدودي التونسي الجزائري تعرضت إلى كمين تمثّل في زرع عبوة ناسفة أسفر عن استشهاد ستة من عناصر الأمن.

مسؤولون في مستشفى جندوبة قالوا إن ستة جثث لقوات الحراس وصلت للمستشفى إضافة لثلاثة مصابين بينهم إثنان حالتهما مستقرة بعد إجراء عمليات جراحية.

الهجوم وقع الساعة 11,45 بالتوقيت المحلي.

الكمين نصبته مجموعة "إرهابية" قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا.

المجموعة الإرهابية فتحت النار على الأمنيين بعد "انفجار لغم" فيهم.

تتم الأن عمليات تمشيط بحثا عن "الإرهابيين".

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