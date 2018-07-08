مقتل 6 من قوات الشرطة التونسية في "هجوم إرهابي"

قالت وزارة الداخلية التونسية إن ستة من قوات الحرس الوطني لقوا حتفهم (الأحد) في "هجوم إرهابي" غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر في أكبر هجوم من نوعه منذ 2016.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها تفاصيل ما جرى في الهجوم، جاء فيه:
خلفيات:
- العملية هي الأولى في تونس منذ الهجوم الذي استهدف في مارس/أذار 2016 مدينة بن قردان (جنوب) عندما هاجم مسلحون مقرات أمنية، وتسب وقتها بمقتل 13 عنصرا من القوى الامنية وسبعة مدنيين، في حين قتل 55 مسلحا على الأقل.
- في نهاية 2015 قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجر مهاجم حافلتهم.
- حالة الطوارئ لا تزال سارية في تونس منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015، عندما استهدفت اعتداءات متحف باردو في العاصمة وفندقا في سوسة مخلفة ستين قتيلا بينهم 59 سائحا أجنبيا.
- الحادثة تأتي بينما تستعد تونس لموسم سياحي تتوقع السلطات ان يسجل "نهوضا فعليا" بالقطاع.