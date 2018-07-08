مشروع قانون إسرائيلي لنهب أراض فلسطينية في الضفة الغربية

تنظر لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون جديد لنهب أراض فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية.

ويتيح المشروع للمستوطنين الذين استولوا على أرض فلسطينية خاصة، أن يتملكوها بموجب هذا المشروع الذي قدمه عرابو الاستيطان في الكنيست.

وسيحال مشروع القانون إلى لجنة الكنيست في حال تصديق لجنة التشريعات الوزارية عليه، تمهيداً لعرضه للتصويت وإقراره ليصبح قانونا ساري المفعول.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي ستناقش (الأحد) مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست "بتسلئيل سموطريتش" من حزب "البيت اليهودي" (يمين استيطاني) الذي يتزعمه وزير التعليم "نفتالي بينيت".

وينص القانون على أنه "يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في (الضفة الغربية)".

وحسب "سموطريتش"، يحظر على اليهود شراء إراض في الضفة، استنادًا إلى قانون أردني صدر عام 1953 يمنع من لا يحمل الجنسية الأردنية أو أية دولة عربية أخرى من ذلك.

وبقي هذا القانون ساريًا بعد احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.

وفي أوائل سبعينيات القرن الماضي، تم الالتفاف على هذا القانون من خلال أمر ينص على أنه يمكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالك الشركة.

وقال "سموطريتش" إن الهدف من مشروع القانون الجديد "هو القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية".

وكتب في مشروع القانون إنه يرفض فرض قيود على حق الإسرائيليين في امتلاك حقوق الأراضي في الضفة الغربية لأنهم مواطنون إسرائيليون.

من ناحية أخرى، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بنصب "كرفانات" (بيوت متنقلة)، في منطقة "بوابة القدس" قرب بلدة العيزرية شرقي المدينة المحتلة، تمهيدا لنقل سكان فلسطينيين من تجمع "الخان الأحمر".

وقال عصام فرعون رئيس بلدية العيزرية، إن قوة عسكرية داهمت البلدة من الجهة الشرقية، وشرعت بعملية نقل ونصب كرفانات سكنية.

وأضاف فرعون أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، ومنع الوصول للموقع، عبر نشر قوات إسرائيلية".

وأشار إلى أن الأراضي ملك لأهالي بلدتي العيزرية وأبو ديس.

وأضاف، فرعون "يبدو أن الاحتلال ينوي نقل البدو في تجمع الخان الأحمر للموقع، بحسب ما أعلن عنه قبل عدة سنوات".

وعبر فرعون عن رفض سكان الخان الأحمر للخطوة الإسرائيلية، وقال "هذه أراض خاصة، ونتمسك ببقائها لأصحابها، ونرفض عملية التهجير القسري للسكان في تجمع الخان الأحمر".

في سياق متصل، دعت الحكومة الفلسطينية (الأحد) الحكومات العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري على كل المستويات من أجل وقف التصعيد والعدوان من قبل سلطات الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وكذلك مدينة القدس المحتلة بشكل كامل.

وتأتي المناشدة الفلسطينية بعد ساعات من اقتحام وزير الزراعة الاسرائيلي المتطرف، أوري أريئيل، مع مجموعة من المتطرفين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

وجاء الاقتحام بعد رفع نتنياهو الحظر عن دخول أعضاء الكنيست والحكومة إلى المسجد الأقصى. وأعرب أريئيل عن سعادته، وطالب بأن تكون زيارات اليهود وأداؤهم الصلوات داخل الأقصى من دون قيود.