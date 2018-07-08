شاهد: وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

اقتحم وزير الزراعة والتنمية الريفية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوري أرئيل مع مجموعة من المستوطنين، صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

ونفذ الوزير الإسرائيلي برفقة المستوطنين، جولات استفزازية في المسجد الأقصى بلباسه التلمودي التقليدي، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

من جهتها، استنكرت دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى، اقتحام وزير في حكومة الاحتلال للمسجد المبارك، وأكدت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سماح رئيس حكومة الاحتلال لأعضاء الـكنيست والوزراء، بتجديد اقتحام الأقصى.

ويأتي اقتحام أرئيل، بعد سماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، لأعضاء الكنيست، بالدخول إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى، بعد نحو عامين ونصف العام على المنع الذي أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، والذي كان ساريًا على النواب العرب أيضًا.

وتداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للوزير الإسرائيلي خلال اقتحامه للأقصى.