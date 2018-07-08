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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: محتجون ضد الأسلحة النارية يغلقون طريقا رئيسيا بشيكاغو

8/7/2018

أغلق مئات المحتجين المطالبين بإنهاء العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية طريقًا سريعًا رئيسيًا في مدينة شيكاغو الأمريكية بشكل جزئي، السبت، ما حد من حركة المرور.

وطالب المحتجون النواب وأفراد المجتمع ببذل المزيد لوقف إراقة الدماء، وحمل بعض المتظاهرين صلبانًا وقام آخرون بقرع طبول أثناء مسيرتهم وهم يرددون شعارات مثل "حياة السود مهمة".

ويناضل زعماء شيكاغو منذ فترة طويلة لخفض معدل جرائم القتل في المدينة.

وحتى على الرغم من تراجع معدل جرائم القتل 16% العام الماضي ما زالت شيكاغو، وهي ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة، تحتل الصدارة في معدل جرائم القتل بما يتجاوز مجمل معدل جرائم القتل في كل من نيويورك ولوس أنجليس معًا.

وكان كبير مفتشي شرطة شيكاغو إيدي جونسون، وجيسي جاكسون الناشط في مجال الحقوق المدنية، من بين الذين شاركوا في المسيرة التي دعمها رئيس بلدية المدينة راهم إيمانويل الذي قال يوم الجمعة إنها مهمة لزيادة الوعي.

وقال حاكم ولاية ايلينوي بروس راونر، السبت، إن هذا الاحتجاج سبب "فوضى"، ودعا على تويتر إيمانويل إلى اتخاذ "إجراء سريع وحاسم" حتى يمكن لسكان شيكاغو أن يشعروا بالأمان.

ورد إيمانويل على تويتر "لقد كان احتجاجًا سلميًا. اغلق حسابك".

المصدر : رويترز
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