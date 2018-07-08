شاهد: قتلى وجرحى في حادث خروج قطار عن القضبان في تركيا

نقلت قنوات تلفزيون تركية عن مسؤول بوزارة الصحة قوله إن 10 أشخاص قتلوا واصيب 73 آخرون عندما خرج قطار عن القضبان في شمال غرب تركيا بعد هطل أمطار غزيرة ووقوع انهيار أرضي.

وأعلن مستشار وزارة الصحة التركية، أيوب غوموش (الأحد) مصرع 10 وإصابة 73 آخرين بجروح، جراء خروج قطار عن مساره بولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد.

وقال، غوموش، إن عمليات إسعاف المصابين لا تزال مستمرة، مشيرا إلى إرسالهم لمستشفيات بولايتي تكيرداغ وإسطنبول عبر الجو والبر.

وأوضح أن قرابة 100 طبيب وممرض يعملون على إسعاف المصابين في موقع الحادث، الذي يقع قرب قرية بقضاء "جورلو" التابع لتكيرداغ.

وتوجه وزير الصحة التركي أحمد أرسلان إلى مكان الحادث، لتفقد سير عمليات الإسعاف.

وأعلنت وزارة الصحة التركية إرسال مروحيات إسعاف إلى المنطقة لإسعاف المصابين، بالتزامن مع إرسال الجيش التركي مروحيات عسكرية.

وقالت وزارة النقل في بيان إن القطار كان يقل 362 شخصا وفي طريقه إلى إسطنبول من تكيرداغ عندما خرجت ست عربات عن المسار.

وذكرت الوزارة أن سبب خروج القطار عن مساره يعود إلى انزلاق التربة من تحت القضبان الحديدية نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عدة عربات وقد انقلبت على جانبها كما ظهر في اللقطات أشخاص من فرق الطوارئ وهم في طريقهم إلى موقع الحادث.

وقال أحد الناجين لقناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية بعد أن سار بعيدا عن موقع الحادث إنه رأى أكثر من 10 جثث.

وقال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء إن قطارا تعرض لحادث بعد وقوع انهيار أرضي. وأضاف البيان: "للأسف هناك قتلى ومصابون".

وقال الحاكم المحلي في "تيكرداغ" التي تبعد نحو 120 كيلومترا غربي إسطنبول إن الأمطار الغزيرة هي السبب في خروج القطار عن القضبان.

وأضاف الحاكم محمد جيلان "وصلت مروحيات الإسعاف إلى الموقع. وجرى نقل الكثير من المصابين جوا ".

وقال مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان، إن الرئيس تلقى معلومات عن الحادث من وزيري النقل والداخلية وإنه عبر عن حزنه لسقوط ضحايا.

وكانت تركيا قد حدثت في السنوات الماضية شبكة السكك الحديدية لديها وبنت خطوطا عدة للقطارات السريعة لجذب المسافرين الذين كانوا يفضلون عموما الطائرات أو الحافلات.

والقطار الذي تعرض للحادث يبدو أنه كان يسير على أحد خطوط السكك الحديدية القديمة.

وسبق أن تعرضت شبكة القطارات التركية لحوادث في السنوات الماضية أدت إلى سقوط قتلى.

ففي يناير/كانون الثاني 2008 قتل تسعة أشخاص إثر خروج قطار عن سكته في جنوب إسطنبول.

وفي يوليو/تموز 2004 قتل 41 شخصا وأصيب 80 عند خروج قطار سريع عن سكته في شمال غرب البلاد.