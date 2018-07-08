شاهد: رئيس وزراء إثيوبيا في إرتريا لأول مرة منذ 20 عاما

وصل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الأحد إلى العاصمة الإرترية أسمرة في قمة تاريخية قد تؤذن بانتهاء مواجهة عسكرية مستمرة منذ نحو 20 عامًا.

واستقبل رئيس إرتريا إسياس أفورقي بحرارة رئيس الوزراء الإثيوبي لدى وصوله إلى مطار أسمرة قبل أن يتوجها لإجراء محادثات سلام في القصر الرئاسي، في أول زيارة رسمية منذ قرابة عقدين.

وأظهرت لقطات بثها تلفزيونا البلدين أن الزعيمين تعانقا وتبادلا الابتسام وهرعت نساء إرتريات للترحيب بأبي بالرقص والعناق.

واجتماع اليوم الأحد أول لقاء من نوعه منذ 20 عامًا بين زعيمي البلدين الجارين والخصمين اللدودين بمنطقة القرن الأفريقي.

وخاض البلدان حربا في أواخر التسعينيات قتل فيها نحو 80 ألف شخص.

وحظى أبي بإشادة دولية بفضل تقاربه مع إرتريا بعد أن تولى السلطة في أبريل/نيسان، وأعلن الشهر الماضي إنه سيلتزم ببنود اتفاق سلام أبرم بعد الحرب التي استمرت من 1998 إلى 2000 .

ويدفع رئيس الوزراء الإثيوبي البالغ من العمر 41 عامًا باتجاه المزيد من الإصلاحات الجريئة لكسر عزلة إثيوبيا التي استمرت سنوات عن العالم الخارجي.

وقبيل وصول أبي كتب وزير الإعلام الإرتري يماني جبر ميسكيل على تويتر "هذه زيارة رسمية تاريخية والقمة التي ستنعقد… تؤذن بحقبة جديدة من السلام والتعاون".

وزار وفد رفيع المستوى من أسمرة أديس أبابا الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 1998 عندما اندلعت الحرب بسبب خلاف حدودي. وحتى الشهر الماضي لم تكن تربط البلدين علاقات دبلوماسية.

وفي مشهد آخر لم يسبق له مثيل خرج آلاف الإرتريين للترحيب بأبي وفقًا للقطات بثها تلفزيون إرتريا الحكومي، ورفرفت أعلام إثيوبيا على امتداد شوارع إرتريا.

ونشر رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في أسمرة على تويتر صورًا لإرتريين مبتسمين يلوحون لموكب الزعيمين.