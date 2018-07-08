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سياسة|تايلاند

شاهد: تايلاند تبدأ عملية إخراج "أطفال الكهف"

8/7/2018

أعلنت السلطات في تايلاند أن عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر بدأت اليوم الأحد لإخراج 12 تلميذًا ومدربهم لكرة القدم من داخل كهف محاصرين فيه بتايلاند منذ أسبوعين.

ومن المتوقع خروج أول الناجين بعد 11 ساعة، وسيحاول 13 غواصًا أجنبيًا وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية إخراج الصبية عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه في مهمة أدت لموت غواص سابق بالبحرية التايلاندية الأسبوع الماضي.

وقال نارونغساك أوسوتاناكورن قائد مهمة الإنقاذ للصحفيين "اليوم هو ساعة الصفر. في الساعة العاشرة من صباح اليوم (0300 بتوقيت غرينتش) دخل 13 غواصًا أجنبيًا ومعهم خمسة من أفراد القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية لإخراج الأطفال".

وقال إن أول الصبية قد يخرج من الكهف في نحو الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش).

وبدأت مهمة الإنقاذ بعد أن هطلت أمطار على منطقة تام لوانغ كيف في إقليم تشيانغ راي الشمالي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما زاد من المخاطر فيما وصفه حاكم المنطقة بأنها "حرب مع المياه والزمن" لإنقاذ الفريق.

وكان هؤلاء الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاما و16 عامًا قد اختفوا مع مدربهم لكرة القدم البالغ من العمر 25 عامًا بعد تدريب في 23 يونيو/حزيران.

المصدر : رويترز
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