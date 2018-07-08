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ترمب يواصل هجومه على وسائل الإعلام الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
8/7/2018

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت هجومه مجددًا على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، داعيًا إدارة موقع "تويتر" إلى حذف حسابات مزيفة لاثنتين من أكبر الصحف الأمريكية.

جاءت تغريدة ترمب بعد أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "تويتر" علّق أكثر من 70 مليون حساب خلال شهري مايو/أيار، ويونيو/حزيران الماضيين.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدته "يتخلص تويتر من الحسابات المزيفة بسرعة قياسية".

وتساءل ترمب ما إذا كانت عمليات إغلاق الحسابات المزيفة ستشمل حسابات كل من صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، اللتين تعرفان بأنهما اثنتين من أكبر الصحف الأمريكية.

وتساءل مستنكرًا "هل سيشمل ذلك صحيفة (نيويورك تايمز) الفاشلة، وماكينة دعاية أمازون (واشنطن بوست)، التي تنقل باستمرار عن مصادر مجهولة، وبرأيي هذه المصادر غير موجودة".

يذكر أن ترمب هاجم في عدة مناسبات وسائل الإعلام الأمريكية التي اتهمها "بعدم النزاهة".

وفي فبراير/شباط من العام الماضي، قال ترمب إن "عدم النزاهة لدى وسائل الإعلام بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه".

المصدر : الأناضول
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