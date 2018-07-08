بومبيو: استمرار العقوبات على بيونغ يانغ حتى نزع سلاحها النووي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد في طوكيو أنّ العقوبات ستبقى مفروضة على بيونغ يانغ حتى "نزع السلاح النووي بالكامل، وعلى نحو يُمكن التحقق منه بشكل تام".

جاءت تلك التصريحات خلال محطة بومبيو في طوكيو بعد يومين من المحادثات المكثفة مع كوريا الشمالية التي اتهمت الطرف الأمريكي باستخدام وسائل شبيهة بـ"العصابات".

وقال بومبيو "بالرغم من أننا نرى التقدم الذي تحقق خلال هذه المحادثات مشجعا، فهو لا يمكن أن يبرر وحده تليين نظام العقوبات القائم".

وأكد أن المطلوب هو "نزع السلاح النووي بالمعنى الواسع"، أي بما يشمل المجموعة الكاملة للأسلحة، مؤكدا أن "الكوريين الشماليين يفهمون ذلك، ولم يُعارضوه".

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية، إنه ستكون هناك عملية "تحقُق مرتبطة بالنزع الكامل للسلاح النووي. هذا ما وافق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس كيم (جونغ اون)".

وأضاف أن "الرئيس ترمب وأنا نعتقد أن هذه الجهود من أجل السلام تستحقّ العناء".

والتقى بومبيو في طوكيو وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ وا ووزير الخارجية الياباني تارو كونو، كما اجتمع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في بادرة لقيت تقديرا من جانب حليفي واشنطن الأساسيين في آسيا.

وكتب بومبيو في تغريدة "اجتماع بناء مع وزير الخارجية الياباني هذا الصباح لمناقشة التحالف الأمريكي الياباني، حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي، وإبقاء الضغط على أشده على كوريا الشمالية".

وكان موفد الرئيس الأمريكي أجرى الجمعة والسبت محادثات استمرت ثماني ساعات مع مسؤولين كوريين شماليين في بيونغ يانغ، سعيا لوضع خطط عملية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ترمب وكيم خلال قمتهما التاريخية في 12 يونيو/حزيران في سنغافورة.

"عصابات"

لكن ما إن غادر بومبيو بيونغ يانغ واصفا محادثاته بأنها "بناءة جدا" حتى انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الموقف الأمريكي "المؤسف للغاية" متهمة واشنطن بانتهاك روحية اتفاق سنغافورة.

وحذر النظام عبر وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن "الولايات المتحدة ترتكب خطأ قاتلا إن اعتبرت أن كوريا الشمالية ستكون مرغمة على القبول بمطالب تعكس عقلية أشبه بالعصابات".

ويرى الدبلوماسيون الأمريكيون في الأحاديث الخاصة أن رد فعل كوريا الشمالية هو تكتيك تفاوضي يتباين مع يومين طغت عليهما مظاهر الصداقة في بيونغ يانغ.

علاقات رائعة

وأجرى بومبيو محادثات لأكثر من ثماني ساعات الجمعة والسبت مع كيم يونغ شول، مساعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في مقر ضيافة رسمي في بيونغ يانغ.

وقال بومبيو "لقد أجرينا محادثات حول ما يقوم به الكوريون الشماليون وكيفية تحقيق ما اتفق عليه الزعيم كيم والرئيس ترمب، وهو نزع كوريا الشمالية للسلاح النووي بشكل كامل".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي "لم يتنصل أحد من ذلك، لا يزالون ملتزمين مثلنا تماما. الرئيس كيم ما زال مقتنعا، تحدثت إلى الرئيس ترمب هذا الصباح.. لدينا مفاوضات بناءة تقوم على حسن النية".

وأفاد بومبيو أن مسؤولين من الطرفين سيلتقيان في إطار مجموعة عمل في 12 يوليو/تموز لبحث تسليم الولايات المتحدة رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية التي دارت بين 1950 و1953.

وسلم مسؤولون كوريون شماليون بومبيو رسالة شخصية إلى دونالد ترمب على أمل أن تعزز المحادثات "العلاقات الرائعة والإحساس بالثقة" بين الطرفين، حسبما أفادت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيانها.