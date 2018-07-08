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بالصور: آلاف المغاربة يتظاهرون لإطلاق سراح معتقلي الريف

آلاف المحتجين تظاهروا بمدينة الدار البيضاء المغربية للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء ما يسمى بحراك الريف
آلاف المحتجين تظاهروا بمدينة الدار البيضاء المغربية للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء ما يسمى بحراك الريف
8/7/2018

تظاهر آلاف المحتجين بمدينة الدار البيضاء المغربية للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء ما يسمى بحراك الريف الذي تفجر في أواخر عام 2016 احتجاجا على مقتل بائع سمك دهسا داخل حاوية للقمامة.

وجاب المتظاهرون (الأحد) وأغلبهم من اليساريين ومنظمات المجتمع المدني وعائلات المعتقلين والنشطاء وسط الدار البيضاء وهم يهتفون "الشعب يريد إطلاق سراح المعتقل" و"عاش الشعب، عاش الريف".

ورفع المتظاهرون صور ناصر الزفزافي الذي يعتبر قائد حراك الريف وحملوا الأعلام المغربية والأمازيغية.

واندلع حراك الريف في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعد مقتل بائع السمك محسن فكري دهسا داخل حاوية للنفايات عندما حاول استرجاع أسماكه المصادرة بحجة عدم قانونية صيدها.

واعتبر الحراك أقوى هزة اجتماعية وسياسية يعرفها المغرب بعد مظاهرات 20 من فبراير/شباط عام 2011، في خضم ما عرف بثورات الربيع العربي، وهي هزة لم تسفر سوى عن تعديلات دستورية.

وتحولت المظاهرات في الريف شمالي المغرب من الاحتجاج على مقتل بائع السمك إلى المطالبة بتنمية الإقليم ومحاربة الفقر والتهميش والبطالة.

وقال سعيد الصباغ وهو ناشط حقوقي "مسيرة اليوم هي تعبير عن إدانتنا لهذه الأحكام وتضامننا المطلق مع المعتقلين وعائلاتهم".

وأضاف "سنواصل التظاهر حتى إطلاق سراح المعتقلين".

كانت محكمة مغربية قد أصدرت في 26 من يونيو/ حزيران الماضي، أحكاما بالسجن تراوحت بين عام واحد و20 عاما على 52 شخصا اعتقلوا العام الماضي على خلفية الاحتجاجات على مقتل بائع السمك.

وأثارت الأحكام موجة من السخط في أوساط الحقوقيين الذين اعتبروا أن النشطاء لم يطالبوا سوى بالعيش الكريم بينما أدانهم القضاء بتهم ثقيلة من بينها التآمر على الدولة وتلقي الدعم من الخارج والتخريب والاعتداء.

ووصف عدد من الحقوقيين الأحكام بأنها سياسية وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.

آلاف المحتجين بمدينة الدار البيضاء المغربية للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء ما يسمى بحراك الريف(غيتي)
المتظاهرون أغلبهم من اليساريين ومنظمات المجتمع المدني وعائلات المعتقلين والنشطاء (غيتي)

 

حراك الريف اندلع في أواخر أكتوبر 2016 بعد مقتل بائع السمك محسن فكري هرسا داخل حاوية للنفايات (غيتي)
المصدر : رويترز
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