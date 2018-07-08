الكويت: حكم نهائي بحبس نواب في قضية اقتحام البرلمان

أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكما بسجن نائبين حاليين و 6 نواب سابقين من المعارضة لمدة 3 سنوات ونصف، في قضية اقتحام مجلس الأمة في سياق احتجاجات وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وهذه تطورات الحكم وخلفيات الحدث: