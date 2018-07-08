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سياسة|السعودية

السعودية: قتلى في هجوم على نقطة أمنية بالقصيم

8/7/2018

قتل رجل أمن سعودي ومقيم مدني في هجوم على نقطة أمنية في بريدة بمحافظة القصيم شمال الرياض، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضافت الوكالة في بيان "تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين، وقد اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى".

وتابعت الوكالة أن الحادث أدى إلى مقتل رقيب أول ومقيم من بنغلاديش.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الداخلية أن الحادث وقع عندما تعرض تمركز أمني في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من قبل ثلاثة "إرهابيين" يستقلون سيارة.

وأضاف المصدر أنه بالتعامل مع المهاجمين أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، بينما قتل الرقيب أول سليمان عبد العزيز عبد اللطيف، ومقيم من الجنسية البنغالية.

ولم يوضح مصدر سبب تواجد المواطن البنغالي في المكان.

وتشهد السعودية بين الحين والآخر هجمات مسلحة تسفر عن وقوع ضحايا بين قتلى وجرحى.

وفي 31 من مايو/ أيار الماضي، قتل رجل مرور سعودي، جرّاء تعرضه للطعن من قبل مجهولين اثنين في محافظة الطائف.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في 19 من أبريل/نيسان الماضي مقتل 4 شرطيين وإصابة 4 آخرين إثر تعرض نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، لإطلاق نار.

المصدر : وكالات
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