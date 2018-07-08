إنقاذ 4 من "أطفال الكهف" في تايلاند

نقلت طائرة هليكوبتر أربعة فتية تم إنقاذهم من بين 12 صبيا حوصروا لأكثر من أسبوعين في كهف تحت الأرض غمرته المياه في شمال تايلاند.

وشارك في عملية الإنقاذ المثيرة 13 غواصا أجنبيا وخمسة من أفراد القوات الخاصة في البحرية التايلاندية. ومر الغواصون ومعهم الفتية عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه في مهمة أودت بحياة غواص سابق بالبحرية التايلاندية (الجمعة).

وقالت السلطات إنها ستستأنف عملية الإنقاذ صباح الإثنين. وقال نارونجساك أوسوتاناكورن قائد مهمة الإنقاذ في مؤتمر صحفي إن فرق الإنقاذ تحتاج لما لا يقل عن عشر ساعات للتحضير لعمليتها التالية، والتي سيشارك فيها نحو 90 غواصا في المجمل، من بينهم 50 من دول أجنبية.

وتفقد طبيب أسترالي مشارك في فريق الإنقاذ الحالة الصحية للفتية الليلة الماضية وقال إن العملية يمكن أن تبدأ.

ورافق ثلاثة غواصين من الفريق الأجنبي، المؤلف من 13 غواصا أغلبهم من أوربا، الأطفال فيما اتخذ الباقون مواقع على طول أول كيلومتر وهو منطقة خطرة يضطر فيها الفتية إلى الغوص عبر ممرات مغمورة بالمياه وضيقة يقل اتساعها عن متر في بعض المناطق.

واختفى الفتية، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاما و16 عاما، مع مدربهم لكرة القدم البالغ من العمر 25 عاما بعد تدريب في 23 من يونيو/ حزيران، بعد أن ذهبوا لاستكشاف مجمع الكهوف قرب الحدود مع ميانمار بمناسبة عيد ميلاد أحد الصبية.

وعثر غواصان بريطانيان هما ريتشارد ستانتون وجون فولانثين على موقع الفتية الاثنين الماضي.

وهطلت أمطار غزيرة على منطقة الكهف، ومن المتوقع هبوب عواصف في الأسابيع المقبلة، ما زاد من المخاطر فيما وصفت بأنها "حرب مع المياه والزمن" لإنقاذ الفريق.

وقال قائد مهمة الإنقاذ إن الفرق تدربت على الخطة لعدة أيام كما تمكنت من خفض منسوب المياه داخل الكهف بدرجة كبيرة لكنها بحاجة إلى التحرك بسرعة.

وأضاف "إذا انتظرنا وهطلت الأمطار في الأيام القليلة المقبلة سنكون متعبين مرة أخرى من شفط المياه وستقل درجة استعدادنا. وإذا كان ذلك هو الحال سنضطر لإعادة تقييم الموقف".