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سياسة|مصر

مصر: صراع حول صلاحية حظر النشر في تهم بالفساد

النائب العام المصري نبيل صادق (يمين) ورئيس المجلس الأعلى للإعلام (يسار)
النائب العام المصري نبيل صادق (يمين) ورئيس المجلس الأعلى للإعلام (يسار)
7/7/2018

قرر النائب العام المصري، نبيل صادق، اليوم السبت، تحويل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، إلى نيابة أمن الدولة.

وأوضح صادق، في بيان، أن الخطوة تأتي على خلفية إصدار أحمد، قبل أيام، قرارًا بحظر النشر في واقعة متداولة إعلاميًا، وهو ما اعتبره اعتداءً على اختصاصاته.

وهذه أبرز تطورات القضية:
  • القضية بدأت بكشف الصحف المصرية عن فساد داخل مستشفى خاص شهير يتلقى التبرعات لعلاج سرطان الأطفال.
  • الصحف قالت إن إدارة المستشفى تسيء استخدام التبرعات وتخصص الجزء الأكبر منها للمرتبات والإعلانات، وجزء بسيط لعلاج الأطفال.
  • إدارة المستشفى نفت التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام.
  • بدأت وزارة التضامن تحقيقا في قضية فساد إدارة المستشفى.
  • قام مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام (هيئة رسمية) بحظر النشر في القضية، الأربعاء 4 من يوليو/ حزيران.
  • اعتبر النائب العام المصري قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام لاغيا.
  • النائب العام حظر النشر في التحقيقات مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
  • نفى رئيس المجلس الأعلى للإعلام ممارسته سلطات النائب العام.
  • مكرم محمد أحمد يعتبر من أبرز الكتاب الصحفيين المؤيدين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك.
  • كان مكرم محمد أحمد نقيبا للصحفيين لثلاث دورات، كان آخرها بين العامين 2007 و2010.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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