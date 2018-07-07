مصر: صراع حول صلاحية حظر النشر في تهم بالفساد

قرر النائب العام المصري، نبيل صادق، اليوم السبت، تحويل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، إلى نيابة أمن الدولة.

وأوضح صادق، في بيان، أن الخطوة تأتي على خلفية إصدار أحمد، قبل أيام، قرارًا بحظر النشر في واقعة متداولة إعلاميًا، وهو ما اعتبره اعتداءً على اختصاصاته.

وهذه أبرز تطورات القضية: