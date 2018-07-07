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سياسة

ماي تتوصل لاتفاق مع مجلس الوزراء بشأن بريكست

6/7/2018

اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع مجلس وزرائها على الموقف التفاوضي لبريطانيا بشأن التجارة والجمارك في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوربي.

وعقدت ماي اجتماعا حاسما مع وزراء بارزين بحكومتها في مقر إقامتها الريفي على أمل التغلب على انقسامات في الحكومة ودفع المحادثات المتعثرة بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وقالت ماي في بيان أصدره مكتبها، أمس: " في مناقشات مفصلة وافق مجلس الوزراء على موقفنا الجماعي لمستقبل مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوربي".

وأضافت: "اقتراحنا سيوجد منطقة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي تؤسس لقاعدة مرجعية مشتركة للسلع الصناعية والمنتجات الزراعية.. اتفقنا أيضا على نموذج جديد للجمارك يرضي قطاع الأعمال مع حرية عقد اتفاقات تجارية جديدة حول العالم".

ويخضع الاقتراح للتفاوض مع الاتحاد الأوربي. وقال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوربي إنه سيجري تقييما للموقف البريطاني. وكتب بارنييه على تويتر "سنعكف على تقييم المقترحات لنرى ما إذا كانت قابلة للتنفيذ وواقعية".

المصدر : رويترز
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