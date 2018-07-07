البث الحي
سياسة

غزة: تشييع جثمان شاب استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

7/7/2018

شيّع العشرات من الفلسطينيين (السبت) جثمان شاب استشهد أمس (الجمعة) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مشاركته في مسيرة "العودة" قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، محمد جمال أبو حليمة (22 عامًا) في مسجد "الإصلاح"، في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة. ووارى المشيعون جثمان الشهيد في المقبرة "الشرقية" في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس (الجمعة) استشهاد أبو حليمة، جراء إصابته بعيار ناري إسرائيلي، في صدره، خلال مشاركته في المسيرة. وأضافت أن قصفا إسرائيليا أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص في الموقع ذاته شرقي مدينة غزة رغم أنه لم يتضح بعد إن كانت الواقعتان مرتبطتين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن قرابة 400 شخص أصيبوا في احتجاجات، أمس (الجمعة) بينهم 57 بالذخيرة الحية.

واستشهد 137 فلسطينيًا، منذ بداية مسيرة "العودة"، في الـ 30 من مارس/آذار الماضي، وأصيب أكثر من 1700 شخص بإصابات مختلفة.

وتتهم إسرائيل، التي تواجه انتقادات دولية بسبب وحشيتها في التعامل مع الاحتجاجات، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم غزة بالتخطيط لهذه المسيرات بغرض توفير غطاء لهجمات مسلحة عبر الحدود.

ويعاني قطاع غزة، الذي يسكنه مليونا فلسطيني، من الفقر المدقع كما تنهار بنيته التحتية بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 12عاما فضلا عن القيود التي تفرضها مصر من وقت لآخر.

ووصف منظمون، وكذلك حماس، الاحتجاجات الحدودية بأنها تعبير تلقائي عن الإحباط الذي يسود الأهالي في قطاع غزة.

ويتظاهر آلاف الفلسطينيين قرب السياج الفاصل على حدود قطاع غزة منذ مارس/ آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها في 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)