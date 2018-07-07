غزة: تشييع جثمان شاب استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

شيّع العشرات من الفلسطينيين (السبت) جثمان شاب استشهد أمس (الجمعة) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مشاركته في مسيرة "العودة" قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، محمد جمال أبو حليمة (22 عامًا) في مسجد "الإصلاح"، في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة. ووارى المشيعون جثمان الشهيد في المقبرة "الشرقية" في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس (الجمعة) استشهاد أبو حليمة، جراء إصابته بعيار ناري إسرائيلي، في صدره، خلال مشاركته في المسيرة. وأضافت أن قصفا إسرائيليا أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص في الموقع ذاته شرقي مدينة غزة رغم أنه لم يتضح بعد إن كانت الواقعتان مرتبطتين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن قرابة 400 شخص أصيبوا في احتجاجات، أمس (الجمعة) بينهم 57 بالذخيرة الحية.

واستشهد 137 فلسطينيًا، منذ بداية مسيرة "العودة"، في الـ 30 من مارس/آذار الماضي، وأصيب أكثر من 1700 شخص بإصابات مختلفة.

وتتهم إسرائيل، التي تواجه انتقادات دولية بسبب وحشيتها في التعامل مع الاحتجاجات، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم غزة بالتخطيط لهذه المسيرات بغرض توفير غطاء لهجمات مسلحة عبر الحدود.

ويعاني قطاع غزة، الذي يسكنه مليونا فلسطيني، من الفقر المدقع كما تنهار بنيته التحتية بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 12عاما فضلا عن القيود التي تفرضها مصر من وقت لآخر.

ووصف منظمون، وكذلك حماس، الاحتجاجات الحدودية بأنها تعبير تلقائي عن الإحباط الذي يسود الأهالي في قطاع غزة.

ويتظاهر آلاف الفلسطينيين قرب السياج الفاصل على حدود قطاع غزة منذ مارس/ آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها في 1948، ورفع الحصار عن القطاع.