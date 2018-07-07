طهران: ترمب أهان "أوبك" وصادراتنا من النفط لم تتأثر بقراراته

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنه (السبت) إن مقترح دول الاتحاد الأوربي بشأن نفط بلاده "غير مرضٍ".

كما اتهم زنكنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإهانة منظمة "أوبك" عندما أمرها بزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.

وهذه أبرز تطورات السجال بين أمريكا وإيران: