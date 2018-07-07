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طهران: ترمب أهان "أوبك" وصادراتنا من النفط لم تتأثر بقراراته

وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف (وسط) مع نظرائه في الدول الموقّعة على الاتفاق النووي في فيينا
وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف (وسط) مع نظرائه في الدول الموقّعة على الاتفاق النووي في فيينا
7/7/2018

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنه (السبت) إن مقترح دول الاتحاد الأوربي بشأن نفط بلاده "غير مرضٍ".

كما اتهم زنكنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإهانة منظمة "أوبك" عندما أمرها بزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.

وهذه أبرز تطورات السجال بين أمريكا وإيران:
  • ترمب اتهم منظمة أوبك بدفع أسعار الوقود للارتفاع، وحث السعودية على ضخ المزيد من الخام إذا أرادت أن تواصل واشنطن حمايتها في مواجهة إيران.
  • وزير النفط الإيراني اعتبر أن ترمب يشيع البلبة في السوق ويهين أوبك بإعطائها الأوامر بزيادة الإنتاج.
  • إيران أكدت حرصها على الاحتفاظ بحصتها في سوق النفط، رغم الضغوطات الأمريكية، وأنها لم تخفض حجم إنتاجها من الخام يوميًا.
  • وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف التقى (الجمعة) نظراءه في الدول الموقّعة على الاتفاق النووي (الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا)، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني.
  • الاجتماع ناقش مستقبل الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، في 8 من مايو/ أيار الماضي، وإعادة تفعيل الأخيرة عقوبات اقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
  • ممثلة الاتحاد الأوربي أكدت أن أطراف الاتفاق، الموقع عام 2015، ملتزمة به "بشكل تام وفاعل".
  • الاتحاد الأوربي وعد بمحاولة الحفاظ على بقاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 من دون الولايات المتحدة من خلال الإبقاء على تدفق النفط والاستثمارات.
  • وزراء خارجية الأطراف الخمسة الباقية في الاتفاق عرضوا حزمة إجراءات اقتصادية على إيران للتعويض عن العقوبات الأمريكية.
  • طهران قالت إن الحزمة لم تقدم ما يكفي.
  • هددت إيران بوقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز ردا على المساعي الأمريكية لوقف مبيعات النفط الإيراني.
  • تواجه إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، عقوبات أمريكية على صادراتها النفطية، ما دفع بعض المشترين لإلغاء صفقاتهم.
  • أوقفت كوريا الجنوبية كل شحنات النفط الإيرانية في يوليو/ تموز الحالي للمرة الأولى منذ 6 سنوات تحت ضغوط أمريكية.
  • تعمل واشنطن على تغطية الفجوة التي سيشكلها توقف تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق، بفعل العقوبات.
  • تنتج إيران نحو 3.8 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، تصدر منها نحو 2.3 مليون برميل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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