طلب جديد لمحاكمة حزب هولندي أساء للإسلام

قدمت هيئات إسلامية في هولندا طلبا جديدا للنيابة العامة لمحاكمة حزب (الحرية) العنصري وزعيمه خيرت فيلدرز، بسبب استخدامه فيلما يضم محتوى معادٍ للإسلام في دعايته الانتخابية.

وقال رئيس هيئة التواصل بين الدولة والمسلمين CMO)) خليل إبراهيم قره أصلان، إحدى الهيئات مقدمة الطلب، إن النيابة العامة رفضت الطلب السابق الذي تم تقديمه لمحاكمة الحزب بعد تقييم استغرق ثلاث ساعات ونصف.

وأوضح أصلان" نرى أن تلك المدة كانت قليلة جدا لدراسة الحجج المدرجة في الطلب".

وأعرب أصلان عن أمله في أن تقبل النيابة العامة الطلب الجديد الذي تم تقديمه، مشيرا إلى أن قبول الطلب وترك الأمر للقضاء لاتخاذ القرار بخصوص الحزب والفيلم الذي استخدمه في الحملة الانتخابية، سيكون فرصة لعودة ثقة المسلمين في القانون.

وفي بداية مايو/ أيار الماضي، أعلنت النيابة العامة في هولندا، أنها لن تقاضي حزب الحرية على خلفية فيلم حملته الانتخابية المشحون بخطابٍ معادٍ للإسلام، قبيل الانتخابات المحلية التي جرت في 21 مارس/ آذار 2017.

وبرّرت النيابة ذلك، بأن الفيلم "لا يتضمن إهانة لمجموعة معينة ولا تمييزاً أو كراهية، كما لا يشجع على العنف".

وأفاد بيان أصدرته النيابة إلى أن الخطابات الواردة في الفيلم الدعائي لا تهم المسلمين، بل الدين الإسلامي فقط، بحسب حد تعبير بيان النيابة.

وقبيل الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد، نشر حزب الحرية فيلماً دعائياً تضمّن عبارة "الإسلام مميت" وأثار الفيلم ردود فعل غاضبة من قبل بعض الأحزاب السياسية، والمنظمات الإسلامية في هولندا.

ويعتبر الحزب الذي يرأسه خيرت فيلدرز، ثاني أكبر حزب سياسي في هولندا، وحصل على 20 من أصل 150 مقعدًا بالبرلمان، في الانتخابات العامة التي جرت في مارس 2017.