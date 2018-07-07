تراجع الثقة بين أمريكا وكوريا الشمالية بعد محادثات بومبيو
7/7/2018
قالت كوريا الشمالية (السبت) إن عزمها على التخلي عن برامجها النووية ربما يفتر بعد المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ.
ويتناقض ذلك مع تصريحات بومبيو الذي رحب بإحراز تقدم "في كل القضايا الرئيسية تقريبا".
ويضفي التناقض بين تصريحات بيونغ يانغ وواشنطن غموضا على مستقبل المفاوضات مما يثير تساؤلات عن التزام كوريا الشمالية بالتخلي عن برامجها النووية التي طورتها لعقود وتعتبرها ضرورية لبقائها.
وبثت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قال فيه:
نتيجة المفاوضات "مقلقة للغاية" وبيونغ يانغ "تأسف" لموقف وسلوك الجانب الأمريكي
عزمنا التخلي عن برامجنا النووية ربما يفتر بعد المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ.
إصرار وفد بومبيو على نزع السلاح النووي بصورة أحادية وكاملة ويمكن التحقق منها ولا يمكن التراجع عنها يتناقض مع روح القمة غير المسبوقة التي عقدت بين زعيم كوريا الشمالية كيم غونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سنغافورة في 12 يونيو/ حزيران الماضي.
الجانب الأمريكي لم يطرح إلا طلبه الأحادي، على طريقة العصابات.
توقعنا أن يأتي الجانب الأمريكي بفكرة بناءة على اعتبار أننا سنأخذ شيئا في المقابل.
إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية يكون عبر منهج على عدة مراحل يتخذ خلالها الجانبان خطوات متزامنة.
الثقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وصلت إلى وضع خطير بدلا من ترسيخ الثقة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة.
سلمنا بومبيو رسالة من الزعيم كيم إلى ترمب.
الزعيم كيم غونغ أون عبر في خطابه إلى ترمب عن "توقعاته وقناعاته" بشأن ترسخ شعور حسن النية بين القائدين من خلال حوارات مستقبلية.
الزعيم كيم أعرب عن حسن ظنه بالرئيس ترمب لكنه حذر من تكرار إخفاقات سابقة.
عرضنا مناقشة إعلان إنهاء الحرب بالتزامن مع ذكرى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشهر المقبل لكن الجانب الأمريكي لم يبد اهتماما يذكر بالأمر وتذرع "بشروط معينة وأعذار".
تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد محادثات في بيونغ يانغ مع كيم يونغ تشول أحد كبار مسؤولي الحزب الحاكم ورئيس المخابرات السابق:
الجانبان اتفقا على إجراء محادثات يوم 12 يوليو/تموز بشأن إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الحرب الكورية في الخمسينيات.