تراجع الثقة بين أمريكا وكوريا الشمالية بعد محادثات بومبيو

قالت كوريا الشمالية (السبت) إن عزمها على التخلي عن برامجها النووية ربما يفتر بعد المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ.

ويتناقض ذلك مع تصريحات بومبيو الذي رحب بإحراز تقدم "في كل القضايا الرئيسية تقريبا".

ويضفي التناقض بين تصريحات بيونغ يانغ وواشنطن غموضا على مستقبل المفاوضات مما يثير تساؤلات عن التزام كوريا الشمالية بالتخلي عن برامجها النووية التي طورتها لعقود وتعتبرها ضرورية لبقائها.

وبثت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قال فيه:

نتيجة المفاوضات "مقلقة للغاية" وبيونغ يانغ "تأسف" لموقف وسلوك الجانب الأمريكي

عزمنا التخلي عن برامجنا النووية ربما يفتر بعد المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ.

إصرار وفد بومبيو على نزع السلاح النووي بصورة أحادية وكاملة ويمكن التحقق منها ولا يمكن التراجع عنها يتناقض مع روح القمة غير المسبوقة التي عقدت بين زعيم كوريا الشمالية كيم غونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سنغافورة في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

الجانب الأمريكي لم يطرح إلا طلبه الأحادي، على طريقة العصابات.

توقعنا أن يأتي الجانب الأمريكي بفكرة بناءة على اعتبار أننا سنأخذ شيئا في المقابل.

إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية يكون عبر منهج على عدة مراحل يتخذ خلالها الجانبان خطوات متزامنة.

الثقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وصلت إلى وضع خطير بدلا من ترسيخ الثقة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة.

سلمنا بومبيو رسالة من الزعيم كيم إلى ترمب.

الزعيم كيم غونغ أون عبر في خطابه إلى ترمب عن "توقعاته وقناعاته" بشأن ترسخ شعور حسن النية بين القائدين من خلال حوارات مستقبلية.

الزعيم كيم أعرب عن حسن ظنه بالرئيس ترمب لكنه حذر من تكرار إخفاقات سابقة.

عرضنا مناقشة إعلان إنهاء الحرب بالتزامن مع ذكرى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشهر المقبل لكن الجانب الأمريكي لم يبد اهتماما يذكر بالأمر وتذرع "بشروط معينة وأعذار".

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (يسار) وكيم يونغ تشول (يمين) أحد كبار مسؤولي الحزب الحاكم الكوري الشمالي (رويترز)

تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد محادثات في بيونغ يانغ مع كيم يونغ تشول أحد كبار مسؤولي الحزب الحاكم ورئيس المخابرات السابق:

الجانبان اتفقا على إجراء محادثات يوم 12 يوليو/تموز بشأن إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الحرب الكورية في الخمسينيات.

الجانبان ناقشا "أنماط" تفكيك منشأة اختبارات محركات صواريخ.

قضينا "فترة لا بأس بها" في مناقشة الجدول الزمني وإعلان مواقع بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

العمل الذي نقوم به والاتجاه صوب نزع كامل للسلاح النووي وبناء علاقة بين بلدينا هي أمور حيوية لكوريا شمالية أكثر إشراقا ولتحقيق النجاح الذي يتوقعه الرئيسان منا.

أحرزنا تقدما في كل عنصر من عناصر مناقشاتنا

هناك قضايا معقدة لكننا أحرزنا تقدما في جميع القضايا المحورية تقريبا.

حققنا تقدما كبيرا في بعض المجالات بينما ما يزال هناك حاجة لمزيد من العمل في مجالات أخرى.

تحدثنا بشأن ما تواصل كوريا الشمالية فعله وكيف يمكن أن نلتف حول تحقيق الهدف الذي اتفق عليه الزعيم كيم والرئيس ترمب معا وهو النزع الكامل لسلاح كوريا الشمالية النووي.

كوريا الشمالية لم تبتعد عن عملية نزع السلاح النووي. وما زالوا على نفس الدرجة من الالتزام، والزعيم كيم لا يزال ملتزما.

بومبيو قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "ملتزم بمستقبل أكثر إشراقا لكوريا الشمالية".

تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت للصحفيين:

بومبيو لم يلتق الزعيم الكوري الشمالي كما فعل في الزيارتين السابقتين لبيونغ يانغ في العام الحالي لكنه سلمه خطابا من ترمب.

بومبيو كان "حازما جدا" بشأن أهداف رئيسية وهي نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بالكامل والضمانات الأمنية، وإعادة رفات الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الحرب الكورية في الخمسينيات.

اجتماع 12 يوليو/ تموز المقبل، الذي سيجرى على الحدود بين الكوريتين سيشارك فيه مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية.

لا يوجد أي نوع من اللين في المواقف الأمريكية إزاء نزع السلاح النووي الكوري بشكل كامل، وقابل للتحقق منه ولا رجعة فيه.

سياستنا لم تتغير. توقعاتنا بالضبط هي ما اتفق عليه الرئيس ترمب والزعيم كيم غونغ أون في سنغافورة وهو نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

شكلنا مجموعات عمل لمعالجة "التفاصيل الجوهرية" بما في ذلك التحقق من الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي.

يرأس مجموعة العمل من الجانب الأمريكي سونغ كيم وهو أمريكي من أصل كوري ويشغل أيضا منصب سفير بلده لدى الفلبين.

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