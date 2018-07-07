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سياسة|مصر

تحقيق فرنسي: حريق تسبب بسقوط طائرة مصر للطيران عام 2016

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
6/7/2018

قال محققون فرنسيون إن حريقا في قمرة القيادة تسبب على الأرجح بسقوط طائرة مصر للطيران في عام 2016.

ويتناقض هذا مع ما أعلنه محققون مصريون سابقا عن عثورهم على آثار متفجرات على بقايا جثث الضحايا.

وذكر مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة تشير إلى "وقوع حريق في قمرة القيادة انتشر بسرعة ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة".

خلفيات

وفى 19 مايو/أيار من عام 2016، تحطمت طائرة مصر للطيران في الرحلة 804 في البحر المتوسط وهي في طريقها من باريس إلى القاهرة، ولقي 66 شخصا على متنها حتفهم، بينهم 12 فرنسيا.

وأعلنت الشركة المصرية للطيران، اختفاء الرحلة من الرادار بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال.

وقال محققون مصريون في ديسمبر/كانون أول 2016 إنهم عثور على بقايا متفجرات على رفات جثث الضحايا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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