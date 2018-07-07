بيجين تقول إنها ستطرح "حلا صينيا" لقضايا الشرق الأوسط

قال مسؤول صيني إن الرئيس الصيني، شي غين بينغ سيطرح "حلا صينيا" للقضايا الحالية في الشرق الأوسط، خلال الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي.

وأفاد مساعد وزير الخارجية " تشن شياو دونغ" اليوم السبت بأن الرئيس سيطرح حلا برؤية صينية للقضايا الحالية بمجال السلام والتنمية في الشرق الأوسط، بحسب وكالة (شينخوا).

وأكد استعداد الصين للعمل مع الدول العربية من أجل تعزيز السلام والتنمية في الشرق الأوسط، وبناء مجتمع ذو مصير مشترك للبشرية.

وأوضح أن خطاب الرئيس شي، خلال الاجتماعات، سيضخ قوة دافعة جديدة في العلاقات بين الصين والدول العربية، وسيحسّن إمكانات التعاون بين الجانبين، ويجلب آمالا جديدة للسلام الإقليمي.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري ينطلق الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني-العربي، في قاعة الشعب الكبرى في بيجين.

ويجمع اللقاء المرتقب بين أمير الكويت الشيخ صباح الصباح، ووزراء خارجية ومسؤولين وزاريين آخرين من 21 دولة عربية بينها مصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفق المصدر ذاته.

وقالت الخارجية المصرية، اليوم السبت، في بيان إن بلادها ستشارك في الاجتماع برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ويتطرق الاجتماع إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

ومنتدى التعاون العربي الصيني تأسس عام 2004 بمبادرة من الرئيس الصيني السابق" هو جينتاو" خلال زيارته لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأوضحت الجامعة العربية، في بيان أمس الجمعة، أن الاجتماع سيتطرق إلى التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية والأوضاع في عدد من الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة منذ عدة سنوات.

وفي 31 مايو/ أيار الماضي، قال المبعوث الصيني للشرق الأوسط، كونغ شياو شينغ، عقب جولة بالمنطقة انتهت بمؤتمر صحفي بالقاهرة إن مصر وإسرائيل طلبتا من بيجين أن تلعب دوراً كبيراً في عملية السلام التي توقفت عام 2014.