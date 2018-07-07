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سياسة

الغارديان: فرنسا تنتظر تفسيرا لسقوط طائرة مصر للطيران في 2016

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار القاهرة الدولي
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار القاهرة الدولي
7/7/2018

أكد مكتب تحقيقات حوادث الطيران الفرنسي أنه ينتظر من السلطات المصرية نشر النتيجة النهائية لتحقيقاتها بشأن الطائرة التي تحطمت في البحر المتوسط بعد انطلاقها من باريس يوم 19 مايو 2016.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية السبت عن تقرير المكتب الحكومي الفرنسي المعروف باسمه المختصر في اللغة الفرنسية (بيا) قوله إن السلطات الفرنسية تنتظر التقرير النهائي من السلطات المصرية بشأن التحقيقات التي أجرتها حتى "تفهم لماذا وصل التحقيقان إلى نتائج مختلفة ومتباينة حول أسباب وقوع الحادث."

وقالت الغارديان في موضوع بعنوان:" تحقيق فرنسي يؤكد أن حريقا لا قنبلة هو السبب في سقوط طائرة مصر للطيران عام 2016 "، إن طاقم قيادة الطائرة تحدثوا قبل الحادث بثوان معدودات عن حريق في قمرة القيادة، وإن النظام الآلي للرسائل بين القمرة ومنطقة الركاب شهد تسربا للدخان على متن الطائرة."، وفقا لما ورد في التحقيق النهائي الفرنسي بشأن أسباب تحطم الطائرة.

وأضافت الغارديان أن النتيجة التي توصل إليها مكتب تحقيقات حوادث الطيران الفرنسي (بيا) تتناقض مع ما ذكرته السلطات المصرية من أنها وجدت آثارا لمتفجرات على جثث الضحايا التي تم انتشالها من عرض البحر بعد سقوط الطائرة بعدة أيام.

وكانت الطائرة وهي من طراز إيرباص A 320 سقطت فجر 19 مايو/أيار 2016، أثناء طريقها إلى مطار القاهرة قادمة من مطار شارل ديغول بباريس في الرحلة رقم (إم إس 804)، وعلى متنها فرنسيون وعربا من جنسيات متعددة معظمهم من المصريين.

ولم تعلن السلطات المصرية حتى الآن عن القائمة الكاملة لأسماء الضحايا المصريين على متن تلك الرحلة المنكوبة.

المصدر : الغارديان
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