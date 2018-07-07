الحكم على لبنانية بالحبس 8 سنوات بتهمة الإساءة للشعب المصري

قضت محكمة جنح القاهرة، السبت، بحبس مواطنة لبنانية 8 سنوات بعد إدانتها بـ "الإساءة للشعب المصري" في شريط فيديو بثته على فيسبوك.

كان النائب العام المصري قرر إحالة المتهمة منى المذبوح، لبنانية الجنسية، للمحاكمة الجنائية العاجلة "لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجتمع والتعدي على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية بعد اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وباشرت النيابة المصرية التحقيق مع منى المذبوح التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.

ونشرت منة المذبوح في مايو/ أيار الماضي مقطع فيديو على حسابها على فيسبوك تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، وذلك بسبب مواقف شخصية تقول إنها تعرضت لها في مصر.

واستخدمت منى المذبوح ألفاظا نابية في الفيديو، الأمر الذي أثار سخط مواطنين مصريين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها.

ولكن منى المذبوح ظهرت لاحقا في مقطع فيديو آخر، أكدت فيه أنها لم تقصد إهانة المصريين في شريط الفيديو الأول. وقالت "أنا لم أقصد الشعب المصري بمجمله.. ولم أتكلم في السياسة".

ويمكن للمواطنة اللبنانية منى المذبوح الطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.