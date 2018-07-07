إيران تنفذ حكم الإعدام في 8 أشخاص على خلفية اعتداءي 2017

أعدمت إيران ثمانية أشخاص قالت إنهم شركاء لمنفذي الاعتداء الدامي المزدوج الذي استهدف في يونيو/ حزيران 2017 مجلس الشورى وضريح الإمام الخميني في طهران، حسب ما أعلن مصدر رسمي السبت.

وقالت وكالة أنباء "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية إن "عقوبة الاعدام التي حُكمت على ثمانية أعضاء في تنظيم داعش السلفي التكفيري المتصل (بالاعتدائين) نُفذت مع مراعاة القواعد الدينية والقانونية"، من دون تحديد تاريخ ومكان الإعدامات.

وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى أن العقوبة نُفذت السبت.

وأضافت "ميزان أونلاين" أن "هؤلاء الأفراد الثمانية"، جميعهم رجال إيرانيون، "نسّقوا بشكل مباشر مع الفاعلين الرئيسيين (في تنظيم الدولة الإسلامية) الذين قتلوا وأصابوا مواطنين أبرياء" في السابع من يونيو/ حزيران 2017، و"دعموهم ماديا وزوّدوهم بأسلحة في حين كانوا على علم بهدف ونوايا التنظيم الإرهابي".

وفي السابع من يونيو/ حزيران 2017، قتل 17 شخصا في طهران في اعتداءين استهدفا مجلس الشورى وضريح الإمام الخميني، حيث رفات مؤسس الجمهورية الإسلامية.

وقد أصيب عشرات الأشخاص بجروح في هذين الهجومين اللذين كانا أول عمليتين يتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية في إيران (والوحيدتين حتى الآن). وقتل خمسة مهاجمين خلال الاعتداء، قتلتهم قوات النظام الإيراني أو فجّروا أنفسهم.

وقبل الهجومين، هدد تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذ اعتداءات على الأراضي الايرانية ردا على الدعم العسكري واللوجستي الذي تقدمه طهران للنظام السوري والحكومة العراقية اللتين تحاربان تنظيم الدولة.

وكان القضاء الإيراني أعلن الحكم بالإعدام على الأشخاص الثمانية في مايو/ أيار.

وذكرت وكالة ميزان في أبريل/نيسان خلال الجلسة الأولى من المحاكمة أن 26 شخصا بالإجمال متهمون في هذه القضية. وأشارت الوكالة السبت إلى أن الملاحقات لا تزال مستمرة للمدعى عليهم الآخرين.