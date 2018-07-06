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سياسة

هولندا تعلن طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
6/7/2018

أعلن جهاز المخابرات الهولندية إن هولندا طردت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية في البلاد.

وقال متحدث باسم المخابرات الهولندية "نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية. لن نقدم مزيدا من المعلومات".

وقال التلفزيون الرسمي الهولندي إن الطرد حدث في السابع من يونيو/ حزيران، لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أوربي ومصدر في وكالة مخابرات غربية إن الطرد حدث قبل زهاء شهرين.

ورفضت وزارة الخارجية الهولندية التعقيب.

ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير "كل هذه الاعتقالات ووقائع الطرد جزء من محاولات أعدائنا الإضرار بمساعينا لإنقاذ الاتفاق النووي".

وكان يشير إلى الاتفاق الدولي بين إيران والقوى العالمية الذي رُفعت بموجبه عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي تتحقق منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

وأجرت إيران محادثات مع باقي القوى العالمية الموقعة على الاتفاق في فيينا، لكن دبلوماسيين يرون أن احتمالات إنقاذ الاتفاق محدودة.

وقالت بلجيكا هذا الأسبوع إنها اعتقلت اثنين من أصل إيراني يشتبه في أنهما خططا لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

كما طلبت بلجيكا تسليم دبلوماسي إيراني يقيم في النمسا ومحتجز في ألمانيا ورجل من أصل إيراني في فرنسا فيما يتصل بمخطط باريس.

وقالت إيران إنها لا صلة لها بالمخطط الذي تحدثت عنه السلطات البلجيكية والذي وصفته طهران بأنه مخطط "زائف". وأبدت استعدادها للعمل مع كل الأطراف المعنية للوقوف على حقيقة الأمر.

المصدر : رويترز
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