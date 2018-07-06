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سياسة|تايلاند

فيديو: وفاة غواص أثناء محاولة إنقاذ "أطفال الكهف" في تايلاند

6/7/2018

أعلنت القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية (الجمعة) مصرع سامارن بونان، عضو سابق في البحرية، أثناء محاولته إنقاذ الأطفال الـ 12 ومدربهم العالقين في الكهف المغمور بالماء.

وقال قائد القوات الخاصة التابعة للبحرية أبكورن يوكونغاوي، في تصريح صحفي، إن بونان توفي بعد أن دخل الكهف لوضع اسطوانات الأكسجين على طريق خروج محتمل.

وأضاف "بعد أن أوصل الاسطوانات، وفي طريق عودته فقد وعيه، حاول زميله إسعافه، لكن لم ينجح، فعمل على إخراجه"، وأردف "سنعمل على ألا تذهب جهوده سدى".

وقال نارونغساك أوسوتكاناكورن حاكم مقاطعة تشيانك راي إن "المنقذين يعملون على مد خط أكسجين على امتداد خمسة كيلومترات، كجزء من عملية الإنقاذ".

وأضاف أن" الأطفال قد يبقون مدة أطول في الكهف، وانشاء خط أكسجين مهم كون عدد الأشخاص الذين سيدخلون إلى الكهف سيزداد".

ويفكر المنقذون، ومن بينهم مجموعة من المتطوعين الدوليين، في طرق بديلة لإنقاذ الأطفال قبل تساقط الأمطار الغزيرة الأسبوع المقبل، منها تعليم الأطفال الغوص ليتسنى لهم الخروج، أو حفر فتحة أعلى الكهف، أو إبقاء الأطفال حتى انحسار المياه من الكهف.

والاثنين الماضي، أعلنت السلطات التايلندية العثور على 12 طفلا ومدربهم الخاص بكرة القدم أحياء، بعد اختفائهم تسعة أيام داخل كهف في مدينة شيانغ راي، شمالي البلد الآسيوي. حيث عثر عليهم غواصان بريطانيان، بعد رحلة بحث مكثفة عنهم.

وقال خبراء الإنقاذ، إن إخراج الأطفال حاليا أمر صعب، وفيه مخاطرة.

وأضافوا أن القوات التايلاندية صرحت أن على الأطفال تعلم السباحة، أو الانتظار عدة أشهر أخرى ريثما تنحسر المياه من الكهف، لأن موسم الأمطار في تايلند يستمر عادة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول.

وظهر الصبية ومدربهم في مقطع مصور من داخل الكهف المظلم وقد بدت عليهم علامات الشحوب ونقص التغذية، حيث ظلوا طيلة تلك المدة من دون طعام ولا ماء.

ويظهر الصبية في المقطع ومدته دقيقة واحدة وهم يُعرّفون أنفسهم ويلوحون بأيديهم تحية لمتابعيهم.

وبعد هذا المقطع، نشرت البحرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطعين آخرين لهؤلاء الصبية.

وأكد الجيش التايلاندي، أن عملية إخراجهم من الكهف "قد تستغرق عدة أشهر" بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل الكهف والأوحال التي تغطي مدخله.

وتركز السلطات حاليا، على إيصال الطعام والمستلزمات الدوائية لهم، إلى حين إيجاد طريقة لإخراجهم.

المصدر : الأناضول + رويترز
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