فيديو: إعدام منفذي الهجوم بغاز السارين على قطار في اليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الجمعة إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في الزعيم السابق لطائفة أوم وعدد آخر من أعضائها الذين نفذوا هجوما بغاز السارين على قطار أنفاق طوكيو عام 1995.

وكان تشيزو ماتسوموتو الذي اشتهر باسم شوكو أساهارا على رأس قائمة من 13 صدرت أحكام بإعدامهم بسبب الهجمات التي أسفرت عن مقتل 13 وإصابة أكثر من ستة آلاف.

وقطعت وسائل الإعلام اليابانية إرسالها لإذاعة الخبر.

وارتكبت الطائفة سلسلة من الجرائم منها هجمات متزامنة بغاز السارين على قطارات أنفاق طوكيو في ساعة الذروة في مارس آذار 1995.

وأصابت صور جثث الضحايا التي تناثرت على الأرصفة اليابان بصدمة وحطمت أسطورة السلامة العامة.

كما استخدمت الطائفة غاز السارين عام 1994 وأطلقته في مدينة ماتسوموتو بوسط اليابان في إحدى ليالي الصيف في محاولة لقتل ثلاثة قضاة كان من المقرر أن يصدروا أحكاما بشأنها.

وفشل الهجوم في تحقيق هذا الهدف واستخدمت فيه شاحنة براد لنشر الغاز لكن الرياح وزعته في حي سكني مما أدى إلى مقتل ثمانية وإصابة المئات.

واستمرت المحاكمات لأعضاء طائفة أوم بما فيهم أساهارا 20 عاما وانتهت في يناير كانون الثاني 2018 حين أيدت المحكمة العليا الحكم بالسجن المؤبد على كاتسويا تاكاهاشي لدوره في هجوم عام 1995. وصدرت أحكام حينئذ بإعدام 13 من أعضاء الطائفة.

وقال مسؤول بوزارة العدل إنه لا يستطيع تأكيد التقارير بعد.

ويبلغ أساهارا من العمر 63 عاما وهو معلم يوجا فقد بصره جزئيا وصدر حكم بإعدامه عام 2004 بعد إدانته بـ 13 اتهاما منها الهجمات بالغاز على قطار الأنفاق بالإضافة إلى جرائم قتل فيها أكثر من 12 شخصا آخرين.

ودفع ببراءته ولم يدل بشهادته قط لكنه كان يتلعثم ويدلي بتعليقات غير مترابطة أمام المحكمة خلال محاكمته التي استمرت 8 سنوات. وأيدت المحكمة العليا الحكم في 2006.

أسس أساهارا طائفة أوم في 1987 وقال إن الولايات المتحدة ستهاجم اليابان وتحولها إلى مكب للنفايات النووية.

وقال أيضا إنه سافر عبر الزمن حتى عام 2006 وتحدث إلى أشخاص في ذلك الوقت عن تفاصيل الحرب العالمية الثالثة.

وبلغ عدد المنتمين للطائفة في أوج مجدها 10 آلاف على الأقل في اليابان وخارجها بينهم خريجون من أعرق الجامعات اليابانية.