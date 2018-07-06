شاهد: مقتل 24 في انفجار ألعاب نارية خارج مكسيكو سيتي

قال مسؤولون إن 24 شخصا على الأقل بينهم عمال إنقاذ قتلوا وأصيب العشرات في انفجارين بمصانع للألعاب النارية خارج مكسيكو سيتي.

ويعد انفجار (الخميس) هو الحلقة الأحدث ضمن سلسلة من الانفجارات المميتة التي تضرب المنطقة المعروفة بإنتاج الألعاب النارية.

وقالت حكومة الولاية في بيان لها إنه بعد الانفجار الأول في منطقة (تولتيبك) وصل رجال الإطفاء والشرطة وغيرهم من رجال الإنقاذ إلى الموقع ثم وقع الانفجار الثاني.

وأضاف البيان "استجابت فرق الطوارئ للنداء الخاص بالانفجار الأول فوقع حادث ثان مما أسفر عن مقتل وإصابة هاتين المجموعتين".

وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد عمود من الدخان فوق مبان بضواحي (تولتيبك) وعشرات من رجال الإطفاء والإنقاذ بالمكان.

وقال مكتب النائب العام لولاية مكسيكو وهي الولاية صاحبة أعلى كثافة سكانية وتحيط بالعاصمة من جميع الجوانب إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في موقع الانفجار ولفظ سبعة آخرون أنفاسهم في المستشفى. وأضاف في بيان أن 49 أصيبوا.

ووقع الكثير من الانفجارات بأسواق ومصانع ومستودعات للألعاب النارية في منطقة تولتيبك التي تبعد حوالي 32 كيلومترا إلى الشمال من مكسيكو سيتي، منها سلسلة انفجارات كبيرة في سوق في ديسمبر/ كانون الأول 2016 أودت بحياة نحو 36 شخصا.

وقال لويس فيليبي بوينتي مدير وكالة الحماية المدنية إنه سيتم تعليق بيع الألعاب النارية في المنطقة وسيعاد النظر في تصاريح المصانع.