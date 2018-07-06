شاهد: أمير قطر يوجه الشكر لفرنسا على موقفها من الحصار الجائر

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشكر إلى فرنسا لموقفها من الحصار الجائر المفروض من ثلاث دول خليجية، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس.

وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاته مع أمير دولة قطر في قصر الإليزيه، وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:-

أمير قطر: أدعو الجميع إلى التأكد مما تفعله قطر من أجل السلام العالمي ومن أجل السلام في المنطقة.

أمير قطر: أشكر الرئيس الفرنسي على موقفه عند بداية أزمة الخليج قبل سنة ووقوفه إلى جانب قطر.

أمير قطر: علاقات قطر مع فرنسا قوية للغاية، وأشعر بالفخر إزاء قوة هذه العلاقة.

الرئيس الفرنسي: قطر شريك مهم لنا لتحقيق السلام في مناطق عدة من الشرق الأوسط وأفريقيا.

الرئيس الفرنسي: قطر كانت رائدة في اتخاذ تدابير لمكافحة التطرف والإرهاب.

الرئيس الفرنسي: أجدد دعم فرنسا لوساطة الكويت في الأزمة الخليجية.

الرئيس الفرنسي: القطريون يعانون يوميا بسبب الحصار المفروض من قبل دول في الجوار وكذلك الأسر مشرذمة.

الرئيس الفرنسي: لا بد من حل هذه الأزمة من خلال الحوار وسينعكس هذا الاستقرار على استقرار المنطقة

الرئيس الفرنسي: فرنسا ستواصل الحديث إلى كل أطراف الأزمة الخليجية وتدعو الى الاعتدال والمصالحة.

الرئيس الفرنسي: العلاقة بين فرنسا وقطر ترتكز على تعميق التعاون الثنائي، وترجمت عمليا من خلال صفقة طائرات الرافال.

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