تعرّف على أبرز التطورات منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 8 من مايو/أيار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات على إيران وكذلك كل الشركات التي لها روابط بالجمهورية الإسلامية.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن العقوبات ستطبق على الفور بالنسبة للعقود الجديدة وأمهلت الشركات الأجنبية 180 يوما لوقف تعاملها مع إيران.

وساندت كل من إسرائيل والسعودية قرار ترمب، بينما عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا فورا عن "تصميمها على ضمان تطبيق النص، عبر الحفاظ على الفوائد الاقتصادية" لصالح الشعب الإيراني.

والاتفاق الذي أبرم في ختام سنتين من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أتاح رفع العقوبات عن إيران مقابل التزامها عدم امتلاك السلاح النووي.

وفيما يلي أبرز التطورات منذ إعلان ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى: