بيجين تتهم واشنطن بإطلاق أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي

اعتبرت الصين (الجمعة) أن الولايات المتحدة "أطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي" بفرضها في اليوم نفسه تعرفات جمركية على ما قيمته 34 مليار دولار من المنتجات الصينية.

ونددت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها بالخطوة الأمريكية وقالت إن "الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي" واعتبرت أنه "نموذج على التسلط التجاري" الذي يمكن أن يؤدي إلى "بلبلة في الأسواق العالمية".

وأعلنت الصين (الجمعة) انها "مضطرة لاتخاذ اجراءات رد ضرورية" بعد أن فرضت الولايات المتحدة عليها رسوما على ما قيمته 34 مليار دولار من المنتجات الصينية.

وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان "تعهدت الصين ألا تكون المبادرة منها لكنها مضطرة الى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب".

ولم يحدد المتحدث، طبيعة تلك الإجراءات، إلا أن بيجين كانت قد تعهدت قبلا باتخاذ إجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، بأن وزارته سترفع المسألة أمام منظمة التجارة العالمية وستعمل مع دول أخرى على "حماية التبادل الحر".

يأتي ذلك كله في الوقت الذي يخوض ترمب خلافا تجاريا مع عدة حلفاء تاريخيين لبلاده.