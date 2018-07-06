النساء ربع الناجحين في مسابقة "المأذون الشرعي" في المغرب

كشفت نتائج مسابقة التوظيف لمهنة المأذون الشرعي (العدول) في المغرب، أن الإناث تمكّنّ من الحصول على ربع الفرص المتاحة للوظيفة، وذلك في أول مرة يسمح لهنّ بممارستها.

ووفق ما أورده موقع "اليوم 24" المحلي (الجمعة) فإن "نتائج الاختبارات كشفت أن النساء تمكن من الظفر بربع مقاعد الناجحين البالغ عددهم 3 آلاف و68 ناجحا".

ونقل الموقع عن الكاتب العام لجمعية العدول الشباب (غير حكومية)، عبد الرزاق بويطة، أن هذه النتائج "تأتي في أول امتحان تقدمت له النساء لمهنة العدول، التي كانت حكرا على الرجال".

وقال إنهم تلقوا النتائج بـ "ترحيب كبير"، مشيرا إلى أن الجمعية والهيئة الوطنية للعدول (غير حكومية) رحّبتا بذلك منذ إطلاق الأوامر الملكية الخاصة بهذا الشأن.

ومطلع العام الجاري، قرر العاهل المغربي محمد السادس، السماح للمرأة، لأول مرة، بالعمل بمهنة "عدل" التي تعنى بتحرير عدد من العقود أبرزها الزواج والطلاق والميراث.