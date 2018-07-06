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سياسة|الأردن

الأردن: وفاة المفكر الإسلامي إسحق الفرحان

6/7/2018

أعلن في الأردن وفاة المفكر الإسلامي إسحق الفرحان عن عمر يناهز الـ 82 عام.

ونعت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن الفرحان، وقالت في بيان على صفحتها في موقع "فيسبوك" "إن الفرحان قضى حياته عاملا ورائدا في خدمة دينة ووطنه وأمته".

والدكتور إسحق الفرحان عمل وزيرا للتربية والتعليم، ووزيرا للأوقاف في الأردن، وهو الأمين العام الأول لحزب جبهة العمل الإسلامي.

والفرحان من مواليد القدس عام 1934، وحاصل على الدكتوراه في التربية من جامعة كولومبيا بنيويورك، وترأس الجامعة الأردنية من عام (1976- 1978م)، كما ترأس جامعة الزرقاء منذ تأسيسها 1994 وحتى عام 2007، وله العشرات من المؤلفات والأبحاث الأكاديمية والتعليمية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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